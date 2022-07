Zakk Wylde et Charlie Benante (Anthrax) rejoindraient PANTERA pour la tournée 2023

Le site américain Billboard qui avait annoncé le retour de PANTERA pour une tournée à l’Eté 2023, vient également d’annoncer qui c’est Zakk Wylde à la guitare et Charlie Benante le batteur d’ANTHRAX qui devraient rejoindre le line up pour la tournée prévue à l’Eté 2023. Zakk Wylde qui avait pourtant déclaré l’année dernière qu’il ne rejoindrait pas le groupe, a du changer d’avis sans que l’on sache pourquoi.

A noter qu’il représente un bon consensus pour remplacer Dimebag Darrell, au vu de sa bonne relation avec les frères Abbott. Pour rappel, Dimebag Darrell a été tué en 2004 alors qu’il jouait sur scène avec son groupe DAMAGEPLAN et que Vinnie Paul est lui décédé en 2018 suite à des problèmes de santé. Avant la mort de Dimebag Darrel, Zakk Wylde avait rejoint DAMAGEPLAN pour quelques concerts à l’occasion du « MTV’s Headbangers Ball Tour » et avait même joué le deuxième solo du titre « Reborn ».

Il s’agit pour l’instant d’une tournée américaine à prévoir pour l’Eté 2023, mais il serait logique de voir le groupe à l’affiche des Festivals européens à la même saison. Et quand on sait la relation entre Phil Anselmo et le Hellfest…