VENDED, avec les fils de Corey Taylor et Shawn Crahan, lance le nouveau titre « Ded To Me »

VENDED vient de lancer le nouveau titre « Ded To Me » juste avant de rejoindre l’Europe dans 5 jours pour une tournée qui va les mener jusqu’au MOTOCULTOR le 21 Août. A noter que le groupe est notamment composé des fils de Corey Taylor et Shawn Crahan de SLIPKNOT. Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires