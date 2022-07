NOSTROMO deuxième extrait du nouvel album dévoilé

Communiqué: Le quartet metalcore NOSTROMO présente un second extrait fracassant de leur nouvel album « Bucephale » disponible le 28 octobre via Hummus Records:

Le groupe Suisse de metal extrême NOSTROMO dévoile un nouveau morceau de son très attendu nouvel album « Bucephale », dont la sortie est prévue le 28 octobre chez Hummus Records. Le décrassage de tympans porte le doux nom de « Decimatio ».

Chez NOSTROMO les riffs sont précis, la rythmique surpuissante, la basse calibrée. Les instruments s’intègrent avec subtilité à un chant agressif, déterminé, torturé. Ultra rapide, le nouveau morceau des Genèvois « Decimatio » se place en verdict punitif, extrême et brutal. Les frappes de batterie retentissent comme les déflagrations d’une mitraillette. Il s’adresse aux biens pensants, à ceux qui ferait mieux de balayer devant leur porte plutôt que de porter des jugements, et leur assène une impitoyable correction. La sanction est sévère mais ô combien libératrice !

Titre disponible sur plateformes de streaming à cet endroit.

NOSTROMO présente son premier album studio en près de vingt ans, depuis « Ecce Lex » en 2002. Bien plus sombre que ces prédécesseurs, « Bucephale » assimile à la perfection metal extrême et black metal. On assiste à une véritable fusion des univers sonores, à la fois intelligente et mature. L’osmose est constante durant une intense série de 10 titres brutaux et techniques. On y retrouve de fructueuses collaborations avec le combo heavy psychédélique Monkey 3 sur « Asato Ma » ainsi qu’avec l’artiste ritual ambient Treha Sektori (de la Churh Of Ra) sur « κατάϐασις » (lire « Katabasis »). Ce dernier a réalisé la pochette de l’album via son projet Dehn Sora.

Le nouvel album de Nostromo « Bucephale » a été produit par Raphaël Bovey (Kruger) et Pedro Tomé, enregistré au studio Noise Palace à Gimel en Suisse, mixé par Raphaël Bovey au studio My Room à Lausanne en Suisse et masterisé par Lad Agabekov au studio Caduceus en Suisse. Artwork par Dehn Sora.

NOSTROMO nouvel album « Bucephale »

Sortie le 28 octobre 2022 chez Hummus Records.

PRÉCOMMANDES + BACK CATALOGUE disponibles ici

TRACKLIST

1. Ship Of Fools

2. IED (Intermittent Explosive Disorder)

3. In Praise Of Betrayal

4. κατάϐασις [featuring Treha Sektori]

5. A Sun Rising West

6. Per Sona

7. Lachon Hara

8. Realm Of Mist

9. Decimatio

10. Asato Ma [featuring Monkey 3]

Formé en 1996, NOSTROMO émerge au sein d’une scène suisse bouillonnante (Knut, Shora, Brazen). Ils publient rapidement un premier 45 tours puis un premier album studio « Argue » en 1998 via Snuff Records. S’en suit en 2000 la sortie de l’EP « Eyesore » chez Mosh Bart Industries/Bisect Bleep, un split avec le quintet français de grindcore Blockheads (à Shogun Records, 2002). L’album complexe et technique « Ecce Lex » sort la même année chez Overcome Records. La cohésion redoutable des musiciens ainsi que la production millimétrée signée Mieszko Talarczyk du groupe suédois de grindcore Nasum, placent le disque au rang de référence en matière de metal extrême. La précision et la fureur de Nostromo, quelque part entre Napalm Death et Meshuggah, font mouche. Les dates s’enchaînent à travers toute l’Europe en compagnie de Slayer, Motörhead, Mastodon ou encore Converge. Nostromo sort « Hysteron-Proteron » en 2004 chez Overcome Records. L’album est entièrement composé de versions acoustiques. Une prise de risque aussi réussie que saluée.

Au milieu des années 2000, Nostromo se sépare suite à des tensions insolvables au sein du groupe. A nouveau réunis pour un concert privé à l’automne 2016, il aura suffi de quelques photos sur les réseaux sociaux pour mettre le feu aux poudres : Gojira s’empresse de les inviter sur leur tournée, puis le Hellfest les programme sur leur édition 2017. Galvanisé par ce retour à la scène, Nostromo renaît de ses cendres sort l’EP « Narrenschiff » en 2019.

L’année 2022 marque le début de la collaboration de Nostromo avec le label suisse Hummus Records (fondé par le groupe Coilguns) et la sortie de leur quatrième album studio « Bucephale » le 28 octobre.

LINE UP :

Javier VARELA – chant

Jérôme Pellegrini – guitare

Lad Agabekov – basse

Maxime Hänsenberger – batterie