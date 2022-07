NO RETURN publie une vidéo pour « The Only One »

Communiqué: Le vidéo clip du 1er single intitulé « The Only One » du nouvel album de No Return est maintenant en ligne. Le nouvel album « Requiem » sortira le21/10 chez Mighty Music. Les précommandes de ce nouvel album commencent maintenant avec des goodies exclusifs (médiator, photo signée…): https://noreturnarmy.bigcartel.com/ Ce nouveau titre est également disponible sur vos plateformes favorites via le lien: https://bfan.link/the-only-one-1 Partager : Tweet







