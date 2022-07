NICOLAS CAGE FIGHTER dévoile une vidéo pour « Compound and Fracture »

NICOLAS CAGE FIGHTER dévoile une vidéo pour le titre « Compound and Fracture » tiré du nouvel album « The Bones That Grew From Pain » et prévu pour le 22 juillet via Blacklight Media / Metal Blade

Plus d’infos: http://www.blacklightmediarecords.com/nicolascagefighter/