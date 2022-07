MONSTER TRUCK dévoile « Get My Thing & Go » en vidéo

Communiqué: Depuis la sortie de son premier EP en 2010, MONSTER TRUCK – composé du bassiste / chanteur Jon Harvey, du guitariste Jeremy Widerman, du clavier Brandon Bliss et du batteur Steve Kiely (qui vient de quitter le groupe) – est désormais connu pour être l’une des formations « Classic Rock » les plus actives du Canada. Ils ont forgé leur réputation à travers de nombreuses tournées. En France, outre plusieurs concerts « complets » en clubs, on a aussi pu les voir en première partie de Deep Purple à Bercy ou de Slash au Zénith.

Après « The Brown EP » (2011) , leur premier album, intitulé ‘Furiosity » leur a valu de gagner le JUNO Award du « groupe espoir de l’année » et d’être nominé pour « l’album Rock de l’année »

En 2016, suite à la sortie de « Sittin’ Heavy », ils ont donné plus de 150 concerts à travers le monde. En 2018 l’album « True Rockers » est venu s’ajouter à leur déjà belle carrière.

Au fil du temps, MONSTER TRUCK a su s’appuyer sur ce son et ces paroles qui ont forgé sa réputation et ça n’est pas en 2022 que le groupe va décider de changer de direction… Don’t Fuck with the Truck!

Les détails sur leur nouvel album ne vont pas tarder à suivre…