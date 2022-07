LORNA SHORE dévoile une vidéo pour « Cursed To Die »

LORNA SHORE vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Cursed To Die » tiré de l’album « Pain Remains » prévu pour le 14 Octobre via Century Media.

A noter la venue du groupe le 27 septembre sur la scène du Zénith de Paris en compagnie de Parkway Drive et While She Sleeps.