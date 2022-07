Live Report : KREATOR au HELLFEST 2022 (Jour 5)

Une pluie fine continue de tomber lorsque Kreator arrive sur une magnifique MainStage2 décorée. On y trouve un fond de scène avec une imagerie sataniste, notamment un personnage portant un long crâne de créature à corne. On trouve aussi sur la scène quatre pendus lacérés accrochés à des poteaux avec une pointe au bout. Deux Violent Mind, mascotte du groupe, arrivent en tenant un fumigène de couleur rouge avec “Kreator” marqué en rouge sur le front au milieu de la scène, marquant une sorte de cortège pour l’arrivée du groupe de thrash sur scène.

Le groupe démarre directement avec “Violent Revolution” sous la joie du public du Hellfest. La setlist du groupe est composée de morceaux d’énormément d’albums. On peut par exemple trouver “Satan is Real” et “Hail to the Hordes” du dernier album sorti Gods of Violence, mais aussi des classiques plus anciens comme “Flag of Hate” ou “Pleasure to Kill”. On a même deux titres du dernier album avec “Hates Über Alles”, titre éponyme de l’album, ainsi que “Strongest of the Strong” qui était joué pour la première fois en live.

Le groupe semble très heureux de jouer sur scène, on peut voir des grands sourires, le guitariste Sami Yli-Sirniö regarde le public pendant qu’il joue et semble touché par l’accueil qu’ils reçoivent avant de se concentrer de nouveau sur son concert. Les musiciens s’avancent sur la scène pour pouvoir au maximum communier avec le public, ce qui ravit ces derniers. Frédéric Leclercq prendra la parole pour remercier le public d’être aussi nombreux pour ce concert avec ce groupe qu’il a rejoint depuis pas si longtemps que cela. Le public entamera pendant sa prise de parole un chant de joyeux anniversaire, qui tombait la veille du concert.

Avec des flammes sur scène et des explosions de confettis vers le public, Kreator réalise un excellent concert sur la MainStage2 du Hellfest qui ravit chaque fan de thrash dans le public. De par leur technique, la communication avec le public et l’ambiance, ce concert a sans doute marqué plus d’un festivalier.

(Photos exclusives TRexSound.com)