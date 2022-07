LIVE REPORT: GUNS N’ ROSES au HELLFEST 2022 (Jour 6)

La nuit arrive quand Guns N’ Roses débarque sur la MainStage1, ils démarrent directement par “It’s So Easy”. L’énorme scène se dévoile avec chacun des nombreux membres du groupe occupant l’espace. Derrière eux se trouve un grand écran où seront projetées différentes images en accord avec les différents morceaux qui seront joués. Pour “Welcome to the Jungle” par exemple, on traverse une véritable jungle urbaine dans une ambiance futuriste très agréable.

Ce concert de 2h30 (le plus long du festival) s’accompagne d’une grande setlist tournée majoritairement autour du premier album du groupe avec pas moins de huit morceaux d’Appetite for Destruction. On retrouve aussi quelques reprises dont “Back in Black” d’AC/DC très bien exécuté ou encore “Knockin’ on Heaven’s Door” de Bob Dylan qui est un classique des concerts des Guns. Avec tout ça, on retrouve aussi des titres des autres albums.

Durant le concert, on va voir les différents membres du groupe se déplacer sur la scène du Hellfest, mais c’est surtout Slash et Axl Rose qui vont prendre le plus de place sur scène par leurs déplacements et leur présence sur la scène. Le chanteur ne prend que très peu souvent la parole, uniquement pour motiver la foule à continuer d’être à 100%. À travers le concert, Axl Rose changera souvent de tenue entre des tenues rock assez classiques, le chapeau de cow-boy ou encore le costume et chapeau noir pour “November Rain”. Quant à Slash, on pourra l’admirer jouer sur différentes guitares et notamment une double guitare à douze et six cordes pour “Knockin’ on Heaven’s Door”.

C’est sous un “ParadiseCity” avec un drapeau ukrainien affiché sur l’écran derrière eux que se termine ce concert de Guns N’ Roses. Avec une setlist très centrée sur le premier album et une ambiance assez rock n roll, le groupe californien a donné une très bonne performance qui ravira tous les fans des Guns présents ce soir.