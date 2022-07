Live Report : DANKO JONES au HELLFEST 2022 (Jour 5)

Pendant que la météo alterne, entre averses et grand soleil, Danko Jones débarque sur la MainStage2. Il commence directement le concert par “Saturday”. Le public se masse devant la scène et danse sur le rock affriolant de Danko.

La setlist est simple et efficace. On retrouve des hits de Danko Jones comme “First Kiss” ou “Had Enough” mais aussi quelques morceaux des albums plus récents comme “I’m in a Band” ou “You Are My Woman”. Les morceaux s’enchaînent bien, le set propose beaucoup de morceaux rocks bien énergiques ainsi qu’une ou deux balades ou titres un peu plus posés. Danko et le bassiste John Calabrese occupent chacun la moitié de la scène et n’hésitent pas à bouger partout, jusqu’à aller à l’extrémité de celle-ci.

Comme à chacun de ses concerts, Danko Jones va beaucoup prendre la parole pour parler d’énormément de sujets différents. Il va, par exemple, au début du concert, parler du meilleur temps pour un concert et que de toute façon, il s’en fichait qu’il voulait juste du rock. Il va aussi se moquer d’un photographe qui n’a pris une photo de lui que lorsqu’il a pris une position cool avec sa guitare, comme si ce mec ne cherchait que “la photo à un million de dollars”. Il va tellement parler de cela qu’après, il va faire un discours sur le fait qu’il n’a pas de secret pour le public et qu’il ne connaît plus le nom de la prochaine chanson qu’ils vont jouer.

Le public va souvent rire avec Danko Jones. Les différentes prises de paroles du frontman vont forcément faire sourire le public le comprenant. Comme pour l’oubli du nom du morceau à jouer, le public va rire et applaudir l’honnêteté du chanteur. Pendant le concert, le public va bouger et chanter au son des différentes chansons, comme pour reprendre le refrain de “First Date”.

Danko Jones a donc proposé une très belle performance sur la MainStage2. Entre rock’n roll maîtrisé et toujours beaucoup d’humour dans la prise de parole de Danko lui-même, c’était encore un excellent concert.

(Photos exclusives TRexSound.com)