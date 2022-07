LIVE REPORT : AVATAR au HELLFEST 2022 (Jour 7)

Alors que le public se masse devant la MainStage1, le batteur John Alfredsson vient jeter dans le public des roses bleues, blanches et rouges. Puis il va s’asseoir devant sa batterie et est rejoint par le reste du groupe qui commence à jouer le premier titre de son concert “Hail the Apocalypse”. Le dernier membre à faire son apparition est le chanteur charismatique Johannes Eckerström, et lorsqu’il commencera à chanter, une explosion de confettis blancs arrive sur le public massé devant la scène. Les musiciens headbanguent au rythme de la musique, le concert a bien commencé.

Johannes Eckerström prendra la parole après “Colossus”. Après avoir enlevé sa veste et laissé apparaitre sa salopette noire et rouge, il dit que lui et tout Avatar sont très heureux de revenir en France. Puis il va jouer son rôle de fou en nous parlant du fait que des démons se trouvent ici, et que pour attraper un démon il faut un plus gros démon (c’est-à-dire lui-même). À travers tout le concert, ses différentes prises de paroles resteront dans ce thème du guide nous parlant de choses horrifiques.

À l’image d’un fou, on va parfois le voir se rapprocher d’autres membres du groupe pour les enquiquiner comme le ferait un jeune enfant. Le groupe bouge beaucoup sur scène. Les headbangues s’enchaînent sans interruption et les membres du groupe n’hésitent pas à s’avancer sur la scène aménagée pour le concert de Metallica et être au plus près du public. On voit beaucoup de complicité entre les guitaristes et le bassiste qui se rapprochent et accordent leurs mouvements pour bouger en rythme.

La setlist est très diversifiée et reprend beaucoup des grands classiques du groupe comme “Smells Like a Freakshow” ou encore “For the Swarm”. On a aussi des titres du dernier album Hunter Gatherer avec “Colossus” ou “Silence in the Age of Apes”.

Sous “The Belgian Circus Episode » de John Morris, musique du film Elephant Man, Avatar quitte la scène après un spectacle de haute volée. Entre explosions de flammes, crachats de confettis, entre headbangues et gros son, Avatar réalise un agréable et amusant concert. Le public a bien répondu présent à un très bon concert avec une atmosphère toujours particulière au groupe suédois.

(Photos Frederic BERTRAND – www.fb-photographe.com)