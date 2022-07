Le nouvel album de PARKWAY DRIVE en septembre, un premier single en vidéo

Les australiens de PARKWAY DRIVE viennent de confirmer la sortie d’un nouvel album le 9 septembre prochain via Epitaph Records. L’album s’intitule « Darker Still » et sera composé de 11 titres et dont le track listing est disponible ci-dessous. Le groupe en dévoile un extrait avec une vidéo du nouveau titre « The Greatest Fear » à voir également ci-dessous.

« Darker Still » track listing:

01 – “Ground Zero”

02 – “Like Napalm”

03 – “Glitch”

04 – “The Greatest Fear”

05 – “Darker Still”

06 – “Imperial Heretic”

07 – “If A God Can Bleed”

08 – “Soul Bleach”

09 – “Stranger”

10 – “Land Of The Lost”

11 – “From The Heart Of The Darkness”