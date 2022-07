Le nouveau SLIPKNOT fin septembre, un nouvel extrait en vidéo

SLIPKNOT vient d’annoncer officiellement la sortie de son nouvel album « The End, So Far » pour le 30 septembre prochain. Le groupe en dévoile un deuxieme single avec le titre « The Dying Song (Time To Sing) » à découvrir en vidéo ci-dessous. Le premier single intitulé « The Chapeltown Rag » est disponible en suivant ce lien vers notre article dédié.

“The End, So Far” track listing:

01 – Adderall”

02 – The Dying Song (Time To Sing)”

03 – The Chapeltown Rag”

04 – Yen”

05 – Hivemind”

06 – Warranty”

07 – Medicine For The Dead”

08 – Acidic”

09 – Heirloom”

10 – H377”

11 – De Sade”

12 – Finale”