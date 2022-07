Heaven’s Gate (Municipal Waste, Cannibal Corpse) dévoile une premier titre « Jerusalem Syndrome »

Tony Foresta le chanteur de Municipal Waste et Paul Mazurkiewicz le batteur de Cannibal Corpse se sont associé dans un nouveau projet nommé Heaven’s Gate. Ils sont accompagnés du guitariste Mike Goo (Warthog) et du bassiste Jeff Howe (Reversal Of Man). Un premier single intitulé « Jerusalem Syndrome » vient tout juste d’être dévoilé et s’écoute ci-dessous.

Heaven's Gate by Heaven's Gate