GURD annonce la sortie de son nouvel album « Hallucinations »

Communiqué: Les thrashers suisses GURD vont sortir leur nouvel album « Hallucinations » le 23 septembre 2022 via Massacre Records !

L’album sera alors disponible en CD Digipak, LP vinyle en édition limitée ainsi qu’en format numérique.

Vous pouvez déjà pré-enregistrer la version numérique de l’album ici » https://lnk.to/gurdhallucinations

Les versions physiques seront également disponibles en précommande prochainement.

La pochette – disponible ci-dessous avec la liste des morceaux – a été conçue par Uma Spring.

Chanteur/guitariste et producteur de GURD V.O. Pulver s’est occupé des enregistrements, du mixage et du mastering.

Les anciens guitaristes du GURD Tommy B. et Bruno Spring reviennent pour quelques solos invités.

Préparez-vous pour un album rempli de thrashers au rythme rapide ainsi que de riff-monsters chargés de groove à gogo !

GURD – Hallucinations

Track list:

1. Merry Go Round

2. I Like The Pain

3. To The Floor

4. FEAR

5. Devil’s Bread

6. Ghosts Of Black Holes

7. Out Of Hand

8. Ship In Distress

9. Taste For More

10. Egoist