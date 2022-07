DIETH, le nouveau groupe de death metal de David Ellefson (ex-Megadeth)

David Ellefson, l’ex-bassiste de MEGADETH, vient d’annoncer sa participation au nouveau groupe de death metal DIETH. Le groupe est composé de Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.) et Michal Lysejko (ex-Decapitated). Un premier single en vidéo vient d’être publié. Il s’agit du titre « In The Hall Of The Hanging Serpents » et c’est à découvrir ci-dessous en vidéo.

Guilherme explique : « Il s’est passé tellement de choses ces derniers temps (dans la vie), ressentant le besoin de nous exprimer en conséquence. Créez quelque chose de nouveau, prenez un nouveau départ. Personnellement, c’était une question de vie ou de mort de revenir jouer de la musique. Faire quelque chose de vraiment significatif et enfin faire face à la colère et au chagrin.

Parfois, il faut mourir à l’intérieur pour renaître. C’est ce que représente DIETH, une nouvelle force motrice sonore qui laisse le passé derrière lui. »

Ellefson poursuit : « Nous avons tous été reconnus tous les trois dans nos groupes et nos carrières respectifs, mais à un moment donné, nous avons dû fermer la porte à ces exploits pour laisser quelque chose de nouveau commencer et maintenant nous l’avons trouvé dans DIETH. En fait, le nom lui-même parle de mourir à son passé afin que quelque chose de nouveau puisse surgir pour créer le prochain chapitre de la vie. Et c’est un lien que nous avons tous les trois en commun. »

Le batteur Michał ajoute: « Pour moi, DIETH se réveille d’une léthargie créative, avec le sentiment que le moment est venu. La légèreté avec laquelle la musique de DIETH s’écoule de nous, combinant nos inspirations et nos expériences en un tout, en est la preuve.Le fait que le groupe ait été formé dans la Tri-City d’où je viens a une signification symbolique pour moi. »