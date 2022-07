DEAD CROSS (Faith No More, Slayer…) dévoile « Reign Of Error »

DEAD CROSS, le super groupe composé de membre de Faith No More, Slayer etc… vient d’annoncer la sortie de l’album « II » pour le 28 octobre via Ipecac Recordings. Le groupe en dévoile un extrait avec le titre « Reign Of Error » à découvrir ci-dessous.

“II” track listing:

01 – “Love Without Love”

02 – “Animal Espionage”

03 – “Heart Reformer”

04 – “Strong and Wrong”

05 – “Ants and Dragons”

06 – “Nightclub Canary”

07 – “Christian Missile Crisis”

08 – “Reign Of Error”

09 – “Imposter Syndrome”