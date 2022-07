Bullet For My Valentine dévoile le titre « No More Tears To Cry »

Bullet For My Valentine vient de dévoiler le titre « No More Tears To Cry » tiré de la version deluxe de le version éponyme qui sortira le 5 août prochain avec en Bonus les titres « Omen », « Stitches », « Step Out From The Inside » et « This Means War ». Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires