BLACKRAIN dévoile une vidéo pour « Untamed »

BLACKRAIN dévoile une vidéo pour le titre « Untamed », tiré de l’album éponyme prévu pour le 25 novembre via SPV/Steamhammer.

Communiqué: Il faut parfois quelques années pour qu’un groupe trouve le son parfait qu’il a en tête pour ses chansons. C’est exactement le cas pour le nouvel album ‘Untamed’ de BlackRain. Bien que déjà établi en tant que groupe avec ses six précédents albums, le quatuor autour du chanteur Swan présente maintenant un travail qui établit de nouveaux standards de qualité à tous les niveaux. « Nous aimons le son puissant, la batterie qui tape, ce mélange génial de mélodies accrocheuses et d’agressivité qui imprègne ‘Untamed’ dès le début », s’enthousiasme le bassiste Matthieu de la Roche qui poursuit en nommant le producteur de cette nouvelle œuvre de qualité : Hannes Braun, le leader de Kissin` Dynamite et une figure importante de l’ingénierie du son. De la Roche : « Hannes nous a dit : ‘J’adore vos chansons, votre groupe m’a vraiment enthousiasmé, je sais exactement comment doit sonner votre prochain disque!« Grâce à son aide, nous avons trouvé le son que nous cherchions depuis dix ans. »

Vous pouvez ressentir cette ambition dans ‘Untamed’, qui sera également le premier single/première vidéo le 29 juillet 2022. Trois autres chansons sortiront après le premier single : ‘Summer Jesus’ sortira le 26 août 2022, suivi de ‘Neon Drift’ le 30 septembre (avec un solo invité du guitariste de Kissin` Dynamite Jim Müller), et ‘Kiss The Sky’ le 28 octobre 2022. Avec ‘Untamed’ (dont la pochette est réalisée par le graphiste asiatique Yellow Mushi), BlackRain a définitivement créé un petit chef-d’œuvre !

TRACKLISTING

1. Untamed 4:45

2. Kiss The Sky 4:06

3. Dawn Of Hell 3:51

4. All The Darkness 4:11

5. Demon 4:23

6. Summer Jesus 4:36

7. Set The World On Fire 4:27

8. Neon Drift 4:52

9. Blade Of Love 4:49

10. Raise Your Glass 4:46

11. Shut Down 4:43

12. The End 4:15

BLACKRAIN live 2022

23.08. CH-Vallamand – Rock The Lakes Festival

10.09. FR-La Ferté Sous Jouarre – Fertois Metal Fest

23.09. FR-Dijon – Rising Fest

01.10. FR-Saint Privat – Metaloid Metal Fest

15.10. FR-Notre-Dame-de-Gravenchon – Hard N’ Rock Festival