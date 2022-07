BECOMING THE ARCHETYPE dévoile le nouveau titre « The Remnant » en vidéo

Communiqué: BECOMING THE ARCHETYPE a récemment annoncé son premier album depuis 2012 « I AM ». Le groupe sortira « Children of the Great Extinction » via Solid State Records le 26 août.

Non seulement le groupe revient d’une longue pause, mais Jason Wisdom revient également à la barre, pour le chant. Le retour aux affaires de BtA a été annoncé via Knotfest, Revolver et d’autres.

Aujourd’hui, le groupe a partagé la vidéo de « The Remnant ». « ‘The Remnant’ est un morceau très important pour moi en tant que pivot de l’histoire de cet album« , explique Wisdom. « Non seulement c’est l’une des chansons les plus lourdes et les plus groovy du disque, mais c’était la première pièce lyrique que j’ai écrite pour l’album et qui a lancé toute l’idée du concept. Elle porte également le nom original du groupe – nous nous appelions ‘The Remnant’ avant que nous le changions en Becoming the Archetype. Donc, la chanson est symboliquement une façon de tout relier avec toute l’histoire du groupe« .

10 ans après leur dernière sortie, Becoming the Archetype publiera son sixième album complet, « Children of the Great Extinction » avec une formation de base composée de Wisdom susmentionné [voix/basse], Seth Hecox [guitare/clavier/voix] , et Brent « Duck » Duckett [batterie].

L’album est un voyage cinématographique renforcé par des voix claires, une instrumentation techniquement compétente et un concept de science-fiction fascinant. « Thématiquement, cela reflète la réalité de notre situation humanitaire actuelle », partage Hecox. « La peur existentielle imprègne notre existence. Les gens ont de l’expérience avec de vrais monstres en plus de faire face à notre propre mortalité. Ces choses sont évidentes non seulement dans la culture métal, mais aussi dans une culture plus large. Nous abordons tout cela ainsi que la possibilité de rédemption et le salut de ces terreurs ».