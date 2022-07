ALTER BRIDGE annonce la sortie du nouvel album « Pawns & Kings » et en dévoile un extrait

ALTER BRIDGE annonce la sortie du nouvel album « Pawns & Kings » le 14 octobre prochain via Napalm Records. Le groupe en dévoile un extrait avec le titre éponyme à découvrir ci-dessous.

TRACKLISTING

1) This Is War

2) Dead Among The Living

3) Silver Tongue

4) Sin After Sin

5) Stay

6) Holiday

7) Fable Of The Silent Son

8) Season Of Promise

9) Last Man Standing

10) Pawns & Kings

Alter Bridge sera en tournée pour promouvoir Pawns & Kings. Le groupe a déjà annoncé une tournée européenne pour novembre et décembre qui fera 25 arrêts sur une période de six semaines. La tournée débutera le 1er novembre en Allemagne et s’arrêtera au Danemark, en Suède, en Espagne et ailleurs avant de se terminer le 12 décembre à l’O2 Arena au Royaume-Uni. Des amis de longue date, Halestorm et Mammoth WVH, apporteront leur soutien lors de la tournée européenne à venir. Plus d’informations sur toutes les dates de la tournée et les liens vers les billets sont disponibles sur www.alterbridge.com.

1 nov. – HAMBOURG, ALLEMAGNE – Sporthalle

2 nov. – COPENHAGUE, DANEMARK – Falconer

4 novembre – PARTILLE, SUÈDE – Partille Arena

5 nov. – OSLO, NORVÈGE – Sentrum Scene

7 novembre – KATOWICE, POLOGNE – MCK

9 nov. – ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG – Rockhal

11 nov. – BERLIN, ALLEMAGNE – Columbiahalle

12 nov. – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – O2 Universum

14 nov. – BUDAPEST, HONGRIE – Budapest Arena

16 Nov – PARIS, FRANCE – Palais Des Sports

18 Nov – MADRID, ESPAGNE – Vistalegre

20 nov. – BARCELONE, ESPAGNE – Razzmataz1

22 nov. – MUNICH, ALLEMAGNE – Zenith

23 nov. – ZÜRICH, SUISSE – Samsung Hall

25 nov. – ASSAGO, ITALIE – Mediolanum Forum

26 nov. – ZAGREB, CROATIE – Dom Sportova

28 nov. – VIENNE (AUTRICHE) – Wiener Stadthalle

30 nov. – KÖLN, ALLEMAGNE – Palladium

1 déc. – AMSTERDAM, PAYS-BAS – Ziggo Dome

5 déc. – NOTTINGHAM, ANGLETERRE – Motorpoint Arena

6 déc. – GLASGOW, ÉCOSSE – OVO Hydro Arena

8 déc. – DUBLIN, IRLANDE – 3 Arena

9 déc. – MANCHESTER, ANGLETERRE – AO Arena

11 déc. – BIRMINGHAM, ANGLETERRE – Resorts World Arena

12 déc. – LONDRES, ANGLETERRE – O2 Arena