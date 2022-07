ALIGN THE TIDE dévoile un second single en vidéo, intitulé « Unbreakable »

Communiqué: Maltese Metal Heads – ‘ALIGN THE TIDE’ dévoile son deuxième morceau en vidéo – « Unbreakable » de leur prochain album très attendu – « Hollow ». L’album sortira le 26 août 2022 via Cleopatra Records. « Unbreakable » est maintenant disponible sur tous les principaux services de streaming et la vidéo peut être trouvée sur la chaîne YouTube de Cleopatra Records. Le morceau ressemble plus à un hymne à l’autonomisation, abordant des sujets tels que la force intérieure, la ténacité à endurer tout ce que la vie lui réserve. Pour continuer à se battre quoi qu’il arrive !

Au cas où vous l’auriez manqué, regardez la première vidéo d’ALIGN THE TIDE extraite de l’album « HOLLOW » « Judgment »: