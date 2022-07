36 ans après sa sortie, METALLICA dévoile une vidéo pour « Master of Puppets »

Bien entendu, la série de Netflix, Stranger Thinns, n’est pas étrangère au retour de l’un des plus célèbre titres de METALLICA à savoir « Master of Puppets ». En effet, depuis son utilisation dans une scène qui lui était dédié, le titre est revenu en force sur le devant de la scène. Prouvant ô combien il était toujours aussi efficace. Et c’est tout naturellement, que le groupe en dévoile une Lyric vidéo à voir ci-dessous.