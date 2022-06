« Welcome To The Circus » est le nouveau single de Five Finger Death Punch en vidéo

Communiqué : « Five Finger Death Punch a publié aujourd’hui « Welcome To The Circus« , un nouveau morceau extrait de l’album « AFTERLIFE » qui sortira le 19 août via Better Noise Music.

Ce nouveau titre célèbre leur 13ème numéro un dans les charts rock avec « AfterLife ». La chanson figure officiellement en tête des classements Mediabase et Billboard. Déjà salué par la critique avec « IOU » et « AfterLife », le groupe s’apprête à sortir son œuvre la plus innovante à ce jour dans le cadre du projet Metaverso avec la sortie de « IOU » le mois dernier. Le monde virtuel interactif sera une expérience dédiée au fan club, développée sur le moteur photoréaliste Unreal Engine et offrant une extension à l’application Fan Club existante du groupe. Téléchargez l’application Five Finger Death Punch Fan Club ICI. Continuez à défiler pour lire le communiqué de presse complet en anglais. »