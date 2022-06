THE DEVIL WEARS PRADA annonce la sortie de son prochain album pour Septembre

Communiqué: The Devil Wears Prada est heureux d’annoncer la sortie de leur huitième album « Color Decay » le 16 septembre via Solid State.

Pour célébrer cette annonce, le groupe a dévoilé aujourd’hui le premier single intitulé « Salt« , un titre décrit par le groupe comme suit: »‘Salt’ est une chanson qui parle d’essayer de continuer et de ce sentiment que rien ne change jamais, même lorsque vous avez apparemment tout fait correctement. C’est le genre de sentiment qui vous fait remettre en question tout ce que vous avez fait. Au départ, les paroles ne concernaient que la difficulté d’écrire les chansons de notre nouvel album, mais nous nous sommes vite rendu compte que ce sentiment de lutte s’appliquait à bien d’autres aspects de nos vies. C’était vraiment une chanson révolutionnaire et elle nous a permis de plonger encore plus profondément dans ce que ‘Color Decay’ est devenu ».

« Color Decay » est le successeur de « The Act », sorti en 2019. Cité par Revolver comme l’un des 50 albums les plus attendus de 2022, « Color Decay » poursuit sur la voie de l’expérimentation, un aspect qui a toujours été essentiel pour les groupes et les fanbases.

THE DEVIL WEARS PRADA EU TOUR 2022

(All dates as support to Wage War)

28/09 Warsaw (PL) Hybrydy

30/09 Berlin (DE) Metropol

01/10 Prague (CZ) Futurum

02/10 Vienna (AT) Flex

04/10 Milan (IT) Legend Club

05/10 Munich (DE) Backstage Werk

07/10 Aarau (CH) Kiff

08/10 Paris (FR) Petit Bain

09/10 Cologne (DE) Live Music Hall

11/10 Stuttgart (DE) LKA Longhorn

12/10 Amsterdam (NL) Melkweg OZ

13/10 Antwerp (BE) Zappa