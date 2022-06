MONSTER TRUCK lance le nouveau titre « Golden Woman » en vidéo

Récemment signé sur BMG, le groupe canadien, MONSTER TRUCK, vient de lancer un nouveau titre illustré par une vidéo intitulé « Golden Woman ». C’est à voir ci-dessous.

Communiqué: MONSTER TRUCK est enfin de retour sur le devant de la scène avec une nouvelle chanson 100% rock et speed à souhait ! Trois petites minutes simples, directes et efficaces ! Un premier extrait qui annonce un prochain album plus qu’attendu !

« L’idée de « Golden Woman » m’est venue un après-midi en jouant sur une guitare pour enfants que mon père avait offerte à mon fils. Il l’avait achetée dans un vide-grenier et la trouvait parfaite pour ses petites mains. J’ai fini par l’essayer, et au final j’ai fini la journée en jouant et répétant ce riff. Jeremy et moi avons ensuite peaufiné la chanson, comme quoi l’inspiration peut surgir à tout instant », confie en souriant Jon Harvey, le bassiste / chanteur de Monster Truck. « Les paroles reflètent mon expérience personnelle avec ma compagne, Simara qui m’a littéralement sauvé pendant une période très difficile… je lui en serai éternellement reconnaissant… J’y fais également référence aux révélations mystiques que seul l’Amour peut apporter. La couleur de ses cheveux est naturellement blonde, d’où le titre de la chanson… »

Depuis la sortie de son premier EP en 2010, MONSTER TRUCK – composé du bassiste / chanteur Jon Harvey, du guitariste Jeremy Widerman, du clavier Brandon Bliss et du batteur Steve Kiely (qui vient de quitter le groupe) – est désormais connu pour être l’une des formations « Classic Rock » les plus actives du Canada. Ils ont forgé leur réputation à travers de nombreuses tournées. En France, outre plusieurs concerts « complets » en clubs, on a aussi pu les voir en première partie de Deep Purple à Bercy ou de Slash au Zénith.

Après « The Brown EP » (2011) , leur premier album, intitulé ‘Furiosity » leur a valu de gagner le JUNO Award du « groupe espoir de l’année » et d’être nominé pour « l’album Rock de l’année »

En 2016, suite à la sortie de « Sittin’ Heavy », ils ont donné plus de 150 concerts à travers le monde. En 2018 l’album « True Rockers » est venu s’ajouter à leur déjà belle carrière.

Au fil du temps, MONSTER TRUCK a su s’appuyer sur ce son et ces paroles qui ont forgé sa réputation et ça n’est pas en 2022 que le groupe va décider de changer de direction… Don’t Fuck with the Truck!

Les détails sur leur nouvel album ne vont pas tarder à suivre…