Live Report: The Inspector Cluzo Hellfest 2022 (Jour 1)

Le duo de Gascogne arrive sous l’étuve de la MainStage1. Dans leur costume de soirée, le groupe de rock français déboule avec leurs morceaux bien ficelés et maitrisés qui font plaisir aux festivaliers présents. Le chanteur, Malcolm, aime à rappeler que tout est authentique chez Inspector Cluzo, aucun ajout électronique ou pré enregistrement n’a lieu pendant leur concert et notamment celui-ci. Avec son compère Phil, ils enchaînent les morceaux variés entre rock entrainant ou beaucoup plus calme et reposant. Les festivaliers se laissent bercer par les douces mélodies du rock de ces agriculteurs.

On peut dire que le groupe installe une excellente ambiance à Clisson. Ils nous parlent de différents sujets qui leur tiennent à coeur, comme la difficulté de la vie paysanne ou leur rencontre avec Iggy Pop, mais aussi du fait qu’ils jouent parfois des morceaux trop longs pour le festival « Même si le morceau dure sept minutes, on en a rien à f***** », le public est servi. Sous une pluie de bises dans le public (orchestrée par le groupe) et d’une batterie qui se décompose sous les coups des deux musiciens, The Inspector Cluzo signe une belle performance au Hellfest.