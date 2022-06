Live Report : SUICIDIAL TENDENCIES au HELLFEST 2022 (Jour 1)

Un concert de SUICIDAL TENDENCIES, c’est toujours un bon moment à vivre. Car depuis le début des années 80, Mike Muir et sa bande ont toujours offert des concerts dynamiques et une ambiance survoltée malgré les différents changements de line up que le groupe à pu connaitre. Surtout que le groupe a vu très récemment débarquer en son sein des stars comme Dave Lombardo à la batterie, mais qui ne sera pas présent ce soir, le fils de Roberto Trujillo de Metallica, Ty Trujillo à la basse, et la plus étonnante venue de Ben Weinman en provenance de The Dillinger Escape Plan que l’on n’aurait peut être pas imaginer dans ce style.

SUICIDAL TENDENCIES avait la lourde tâche de clôturer la première journée du festival sur la WARZONE alors que VOLBEAT jouait sur la MAINSTAGE 2. Mais pour un groupe de cette renommée et de cette expérience, rien de bien important. Et c’est vrai, car il y avait foule devant la scène mais aussi dans le fond sur les butes en dessous du fameux logo WARZONE. Car pour permettre à tous de bien voir la scène lorsqu’on souhaite ne pas être trop proche, le petit monticule peut être un endroit stratégique.

Le groupe va enchainer pour démarrer son concert deux classiques ravageurs « You Can’t Bring Me Down » et « I Shot the Devil ». Les fans sont ravis. Ca crie, ça hurle et surtout ça bouge dans tous les sens. Les tee-shirts et les casquettes à l’effigie du groupe sont nombreux, démontrant, s’il en était besoin, ô combien le groupe est encore suivi et soutenu par de nombreux fans en France.

Il est vrai que SUICIDAL TENDENCIES possède un tel arsenal de classiques, de titres qui prennent aux tripes et qui vous donne forcément l’envie, au minimum, de headbanger, qu’on ne peut imaginer qu’il ne soit pas suivi par un nombre conséquent de fans. Et s’est le cas de l’incroyable « War Inside My Head » sorti en 1987 mais qui n’a pas pris une ride et qui est toujours aussi efficace. Evidemment c’est un grand moment lorsque le groupe l’interprète au milieu de son set et que tous les fans en reprennent le refrain en choeur.

Comme à son habitude et ce qui n’est pas forcément évident à faire lors d’un concert au HELLFEST, pour des raisons de sécurité, le groupe va faire venir les fans sur scène. Pas évident non plus pour le groupe de jouer avec autant de monde autour d’eux, car il faut réussir à préserver son espace et rester précis malgré les mouvements du public sur scène. On y verra même un crowd surfing !

Ben Weinman continue d’ailleurs a remuer dans tous les sens même entouré par tant de monde, proche de son pedalboard. Le concert avait pourtant mal démarre pour lui ayant connu quelques problèmes en début de concert avec l’émetteur de sa guitare qu’il remplacera par un jack. Histoire d’ajouter de la difficulté avec tous les fans autour de lui.

SUICIDAL TENDENCIES va terminer le concert avec deux autres classiques « Subliminal » et « Cyco Vision », et Mike Muir ajoutera qu’il pourrait y avoir une tournée pour les 40 ans du premier album. A suivre !

Le concert de SUICIDAL TENDENCIES fut un excellent moment pour finir cette première journée au HELLFEST. Le groupe a une nouvelle fois livré une très bonne performance, assurant le show, interagissant avec le public, afin que tout le monde passe un excellent moment.

Photos TRexSound.com

Plus de photos très prochainement…