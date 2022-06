Live Report: RED FANG au HELLFEST 2022 (Jour 3)

Il y a beaucoup de monde qui attend Red Fang sous le chapiteau de Valley. Le groupe de Portland arrive sous un tonnerre d’applaudissements et d’autres expressions de joie, ils sont très attendus par le public du Hellfest. Le groupe commence directement par « Blood Like Cream ». Dès le début, l’ambiance que l’on connaît des concerts de Red Fang commence. On voit des gens slamer sur l’entièreté de la foule devant la scène de Valley, beaucoup de pogos et de fans qui reprennent les paroles des différents titres du quatuor.

Le groupe propose un set très adapté à la Valley avec beaucoup de stoner et de sludge. Le groupe proposera un ensemble complet de ses différents albums avec un majorité de titres dans la lignée de leurs derniers albums plus stoner que rock. On note aussi quelques chansons plus rock comme « Dirt Wizard » ou « Prehistoric Dog ».

La petite scène de la Valley ne donnait pas beaucoup de possibilité au groupe de beaucoup bouger. On les a surtout vus bouger un peu d’avant en arrière sur la scène et secouer la tête au rythme de la musique. Les titres vont s’enchaîner quasi instantanément. Le groupe ne prend que très rarement la parole, juste pour prendre la température de la salle, puis à la fin pour remercier le public d’être venu.

A part un faux départ pour « The Deep » à peine remarqué, Red Fang a délivré une performance réussie. Le set est un succès pour un public venu les voir en nombre. Comme à chaque fois, venir voir Red Fang est l’assurance d’un bon concert mêlant bonne musique, set maîtrisé et une superbe ambiance dans la fosse avec un public qui a la bougeotte.

(Photos TRexSound.com)

Plus de photos très prochainement…