Live Report: PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS au HELLFEST 2022 (Jour 4)

La deuxième semaine du festival commence par Phil Campbell and the Bastard Sons. Le groupe arrive sur scène et commence son set par “Iron Fist” de Motörhead. Le set entier sera un ensemble de reprises des différents morceaux de Motörhead. Il y aura des classiques comme “Ace of Spades” ou “Overkill” et des titres moins courants comme “Killed by Death” ou “Rock Out”.

Le groupe apporte une belle dynamique sur la MainStage1 du Hellfest. Ils bougent sur scène, Phil Campbell campe le côté gauche de la scène. Entre doigt d’honneur vers les photographes et interaction avec les autres musiciens du groupe, il est bien au centre des attentions pendant le concert. Il présentera aussi quelques morceaux que va jouer le groupe en plus de parler de sa satisfaction d’être de retour au Hellfest.

Le chanteur Joel Peters va avoir beaucoup d’interactions avec le public. Il va chauffer la foule pour reprendre certains morceaux qu’ils jouent comme “Born to Raise Hell” où il va jouer avec le public pendant une à deux minutes, mais aussi “Damage Case” ou encore “Killed by Death”. Quant au reste du groupe, c’est-à-dire l’autre guitariste et le bassiste, ils assument leur rôle et donnent leur maximum pour offrir une belle performance.

Phil Campbell and the Bastard Sons ont donné un beau concert de reprise de Motörhead. Le groupe a bien joué et le public semble très heureux de réentendre les classiques de la mythique formation anglaise dans un festival. Cela tombe bien, le concert donnait un bon avant-goût à l’hommage qui a été rendu à Lemmy en fin de journée.

(Photos TRexSound.com)

Plus de photos très prochainement…