Live Report : MEGADETH au HELLFEST 2022 (Jour 2)

Le vent se lève lorsqu’arrive sur la MainStage1 Megadeth. Le quatuor arrive et joue directement « Hangar 18 ». Le public leur réserve un très bel accueil. On peut voir le guitariste Kiko Loureiro ainsi que le dernier arrivant James LoMenzo bouger sur les différents côtés de la scène tandis que Dave Mustaine, leader emblématique du groupe reste au centre de la scène pour enchaîner les différents couplets de la chanson de l’album « Rust in Peace ». Derrière, Dirk Verbeuren affublé de son casque, enchaine à un rythme effréné. Derrière le groupe, un écran géant diffuse différentes images liées aux différents thèmes des chansons joués. Par exemple, pour « The Threat is Real », on retrouve toute l’iconographie de l’album Dystopia avec Vic Rattlehead, la mascotte du groupe, dans cette imagerie particulière, ou la pochette de Countdown to Extinction pour « Sweating Bullets ».

Le groupe enchaîne des classiques de Megadeth, comme « Sweating Bullets », « Peace Cells », « Symphony of Destruction » ou encore « À tout le monde » qui reçoit toujours un excellent accueil du public français. Le quatuor va aussi interpréter des titres moins communs dans les setlists de Megadeth comme « Dread of the Fugitive Mind » ou encore « Angry Again » de la Bo du film « Last Action Hero ».

On peut apercevoir beaucoup de mouvements sur scène, beaucoup de jeu entre les deux guitaristes se retrouvant souvent ensemble pour jouer différents morceaux. James LoMenzo cherche les interactions avec le public en les poussant à célébrer avec le groupe ce superbe concert, ce à quoi le public répond parfaitement. Et à la batterie , Dirk Verbeuren enchaine les différents morceaux à la perfection.

Dave Mustaine prendra quelquefois la parole. Il parle de sa joie de revenir sur la scène du Hellfest, du prochain album qui ne devrait pas tarder à arriver et du fait qu’on est là pour s’amuser tous ensemble. On peut le voir échanger avec le public, et interagir avec lui sur différentes chansons comme « A tout le monde » ou « Peace Sells ».

Le concert se clôture avec un rappel de « Holy Wars… The Punishment Due » et une très grosse ambiance devant la MainStage1. C’était un très bon concert de la part de Megadeth avec une setlist reprenant beaucoup de classiques du groupe avec quelques titres plus rares. Le son était très bon, même si le vent qui commençait à arriver sur Clisson venait quelquefois perturber la bonne écoute mais rien de très grave non plus. Le public semblait ravi en tout cas de cette très belle performance.

(Photos Frederic BERTRAND – www.fb-photographe.com)

Plus de photos très prochainement