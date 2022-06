Live Report : MASTODON au HELLFEST 2022 (Jour 1)

Le soleil entame sa descente pour se coucher lorsque Mastodon arrive sur la MainStage2. Devant un écran géant projetant divers images, le groupe s’avance pour commencer son concert par “Pain With An Anchor”. Le public répond directement présent en donnant de la voix dès le début du concert.

Le groupe va jouer un set très proche de leur concert donné à la Salle Pleyel le 7 Juin. On retrouve la moitié des titres de l’album “Hushed and Grim” puis un ou deux titres de leurs albums précédents. On assiste donc à un set un peu plus calme que les précédentes années. Cependant, on retrouve des morceaux très accrocheurs comme “Black Tongue” ou “Blood and Thunder” qui vont provoquer un grand nombre de pogos dans la fosse devant la MainStage2.

Le son est très bon, les voix de Troy Sanders et de Brann Dailor sont bien mises en avant. Les instruments, eux aussi, ont une bonne sonorité. On peut donc apprécier à leur juste valeur la technique et la maîtrise des morceaux joués par le quatuor. L’écran derrière le groupe projette différentes images psychédéliques mêlant par exemple des pieuvres avec des yeux, un œil entouré par une mâchoire de requin. On retrouve bien le style de Mastodon dans ce genre d’imagerie.

Le groupe, par la voix de Troy Sanders, interagit quelquefois avec le public. Il rappelle sa joie de revenir au festival, ainsi que de jouer devant ce public. De son côté, Brent Hinds pousse des petits cris aigus qui font rire musiciens et festivaliers. Ces derniers écoutent et apprécient les différents morceaux du groupe et n’hésitent pas à applaudir et crier pour montrer leur joie d’assister à ce très bon concert de métal. Les guitaristes et le bassiste bougent beaucoup sur scène. Ils vont de droite à gauche et vont vers les extrémités de la scène pour partager ce moment avec le public.

Mastodon a livré ici une très belle performance. Le son et l’imagerie ont amélioré une représentation déjà maîtrisée par le groupe. Le public a été ravi de cette très belle performance sur la MainStage2.

Photos TRexSound.com

Plus de photos très prochainement…