Live Report : MASTODON à la Salle Pleyel (Paris)

Après 4 ans d’absence à Paris, MASTODON était de retour. Un concert qui avait lieu à la Salle Pleyel, un lieu inhabituel pour du métal mais qui est reconnue pour une bonne acoustique.

Surprise en arrivant à la salle, les balcons sont fermés et la fosse réduite de moitié. Un autre signe des difficultés actuelles pour tous les groupes à remplir les salles. Difficile de savoir pourquoi, mais il semble que beaucoup de gens n’ont pas encore repris l’habitude d’aller voir des groupes en Live suite à ces deux années de pandémie, et c’est vraiment dommage. Car cela place tous les acteurs de la scène Métal et autres, dans une situation délicate après ces années financièrement difficiles. Mais revenons à ce concert…

Prévu pour démarrer à 21:30, MASTODON est à pile poil à l’heure. Les lumières s’éteignent et les 24 projecteurs placés derrière la scène plongent la salle dans une ambiance sombre et énigmatique comme l’est le dernier album du groupe. C’est d’ailleurs « Pain with an anchor » qui ouvre le concert comme sur l’album.

Un énorme fond de scène ajoute un peu plus à cette ambiance avec un dessin de monstre basé sur ce que je comprends être une tête de chauve-souris, lorsqu’il est plongé dans le noir, mais qui est à la lumière mélange entre une tête, des serpents et des ailes. Un design comme le groupe en a le secret depuis quelques temps déjà.

MASTODON va pas mal piocher dans les morceaux de son dernier album pour la setlist de ce soir. En effet, le groupe a choisi de prendre 8 morceaux de « Hushed & Grim« , et 7 provenant du reste de sa discographie. Faisant peut être un peu trop la part belle à ce dernier opus… Mais il terminera tout de même sur l’excellent « Blood & Thunder« .

C’est extrêmement précis, le groupe semble jouer à la perfection chaque morceau, chaque riff.est également accompagné d’un claviériste pour ne pas négliger les effets de ses derniers titres.

Le volume globale n’est pas extrêmement fort au vu de la taille de la salle. Et même si le son semble loin d’être parfait sur les premiers titres, cela s’améliore par la suite pour trouver une bonne balance entre les différents instruments et nous laissant apprécier comme il se doit, la dextérité du combo pour mettre en avant tous ces nouveaux morceaux et notamment les parties à deux guitares.

Les lumières font le job, sans avoir recourt à beaucoup d’effets et on regrettera peut être d’avoir beaucoup de contre jour, nous plongeant les membres du groupe dans un noir presque permanent. Et le temps file à toute vitesse….

Le groupe fait pour une fois l’effort de parler un peu au public entre les morceaux lorsqu’il n’y a pas de sample d’ambiance pour mieux nous laisser dans l’émotion du titre qui se termine tout juste. Et c’est bien-entendu Brann Dailor qui viendra sur le devant de la scène, le concert fini, pour remercier tout le monde et préciser que le groupe reviendra rapidement à Paris, avant de lancer quelques baguettes aux premiers rangs de la fosse et regagner le backstage.

MASTODON a choisit de produire une setlist particulière, reflétant plus ses mélodies, ses ambiances les plus sombres et moins l’énergie qu’il a pu déployer pendant des années. Un pari risqué comme l’est son dernier album.