Live Report : GHOST au Hellfest 2022 (Jour 2)

Le soleil est maintenant couché, voilà Ghost qui arrive sur la MainStage1. Le Pape Emeritus arrive, suivi de ces « Nameless Ghouls » pour commencer le concert avec « Kaisarion », premier titre du dernier album « Impera » sorti cette année. Une salutation du Pape puis le groupe suédois enchaîne avec « Rats » sous les crachats de flamme autour des différentes boutiques et bars du site. En haut de tous ses conteneurs, des grosses flammes sortent au rythme de la musique. La scène s’illumine lorsque le groupe entame le refrain de la chanson avec des belles lumières jaunes brillantes.

Après « Devil Church », on assiste à un « affrontement » entre les deux guitaristes qui font se « battre » autour de différents solos qui aboutiront à une rapide reprise de « Ace of Spades » de Motörhead. Juste après, « Cirice » commence avec un changement radical de tenue du Pape Emeritus qui revient avec sa tenue traditionnelle de pape qu’on a pu voir lors des tournées des premiers albums, alors qu’il portait une tenue plus classique et plus proche de leur dernière tournée.

Au cours du concert, on ne compte même plus le nombre de changements de tenues du Pape tellement il y en a. Entre les costumes de maître d’hotel dans un film des années 40-50, les tenues pontificales ou ecclésiastiques, ou des tenues plus classiques du monde du rock n roll, avec toujours son superbe maquillage macabre. Ces changements de tenues seront toujours temporisés par différents « affrontements » entre les guitaristes qui assurent une véritable saynète de combat musical.

Le public répondra présent au concert. Enormément de gens sont présents pour écouter le concert du groupe. Il chantera sur les morceaux plus calmes et bougera plus sur les morceaux les plus heavy du groupe. Le groupe joue beaucoup de titres de leur trois derniers albums qui constituent un set très rock/heavy un peu plus éloigné des tendances pop des derniers albums. Le show sera aussi assuré par un très beau jeu de lumière entre les ampoules autour de la scène mais aussi toutes les lumières derrière le groupe.

Le Pape parlera beaucoup avec le public, toujours pour instaurer une ambiance assez amusante autour de l’ambiance du festival, du thème des chansons. Mais le jeu sur scène entre le chanteur et les musiciens est toujours amusant à suivre, à qui prendra le rôle de « vedette » et attirera tous les regards sur lui.

C’est sous un magnifique rideau de lumière sur le devant de la scène que le groupe termine « Dance Macabre », la dernière chanson du set de ce soir. C’était encore un excellent concert de Ghost. Que ce soit la technique du groupe, l’ambiance, le décor, les costumes ou le véritable jeu d’acteur des différents membres de la formation suédoise, tout était très bien exécuté avec une setlist très rock/heavy qui correspond parfaitement au festival. Un pur plaisir musical.

(Photos Frederic BERTRAND – www.fb-photographe.com)

Plus de photos très prochainement