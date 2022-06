Live Report : EGO KILL TALENT au HELLFEST 2022 (Jour 1)

C’est sous un soleil de feu qu’arrive Ego Kill Talent. La formation brésilienne commence et distribue plusieurs morceaux agressifs par une voix énergique, des guitares énervées et une batterie amenant le chaos sur la MainStage2 du festival. Malgré la chaleur, grosse problématique du premier jour de ce Hellfest 2022, le public répond présent aux accords énervés et énergiques de la formation brésilienne. On voit des pogos, des circles pit à tout va sous quarante degrés.

Malgré cette chaleur accablante, le public répond toujours aux motivations du groupe à se bouger. Le chanteur, Jonathan Correa, rappelle qu’ils devaient venir jouer il y a deux ans, et que l’attente fut longue jusqu’à maintenant. Pendant le concert, le staff du Hellfest arrosait le public avec des grandes lances à eau afin de maintenir le public à température.

Durant les morceaux les plus calmes, le public en profitait pour reprendre son souffle et repartir lorsque le rythme s’accélérait.

Ego Kill Talent livre une très bonne performance pour leur première venue au Hellfest. Les morceaux bien péchus se succèdent sur la MainStage 2. Le public saura répondre présent sous les 35 degrés affichés du festival de l’Enfer. Les quarante minutes de concert paraissent très courtes et ce rock brésilien se marie très bien avec l’ambiance générale du festival.

(Photos TRexSound.com)

Plus de photos très prochainement…