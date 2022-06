Live Report: DOWN au HELLFEST 2022 (Jour 3)

Il est 19h25 lorsque Down arrive sur la MainStage2 sous le soleil descendant. Toute la petite troupe arrive sur scène et entame directement « Lysergik Funeral Procession », premier morceau du set. On peut noter que le groupe joue plus fort que les autres groupes qui passeront sur la scène. Les différents musiciens bougent de droite à gauche de la scène en alternant chacun leur position. Anselmo, au milieu de la scène, pousse sa voix du mieux qu’il peut pour atteindre, avec difficulté, les notes attendues des différentes chansons.

Le groupe va jouer un set très sludge/groove/stone. Rythme lent mais énergique, une ambiance groovy s’installe au Hellfest. A chaque riff de guitare, on voit le public massé devant la MainStage2 headbanger et plusieurs pogos se créent. Ce set sera surtout centré sur le premier album de la formation, avec quelques titres du deuxième album et un titre d’une démo de 1992.

Phil Anselmo interagit souvent avec le public. Il va parler du plaisir de revenir sur scène dans le festival, de la joie de jouer au Hellfest et des différents morceaux. On sent que le chanteur est touché par le public venu en masse devant le concert.

Down a livré une belle performance au Hellfest. Malgré un son un poil trop fort et quelques difficultés pour le chanteur à pousser sa voix au maximum, c’était un show maîtrisé et bien exécuté du groupe américain. Le public semblait ravi de cette prestation tout en contrôle.

(Photos TRexSound.com)

Plus de photos très prochainement