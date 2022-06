Live Report : DEFICIENCY au Klub (Paris)

Nous avions rendez-vous en ce Samedi soir, le 4 juin pour être précis, avec DEFICIENCY au Klub, une petite salle parisienne. Un concert organisé par MusikÖ Eye. Les conditions météorologiques de la fin de la journée, voir le début de soirée, avaient transformé le trajet jusqu’à la salle en une aventure extrême, pour éviter d’être trempé jusqu’aux os. Comme l’étaient d’ailleurs les festivaliers qui quittaient le LOVE GREEN en masse et prématurément pour rejoindre leur chaleureux foyer. Ils s’étaient massivement retrouvés dans le métro au même moment. Drôle d’ambiance que tous ces festivaliers dégoulinants…

L’ouverture des portes étaient à 19h00 et DEFICIENCY sur scène à 20h30. J’arrive donc malheureusement en retard pour la première partie RANKKEN, qui est déjà à l’oeuvre depuis 19h20. Le groupe dévoile un thrash énergique et qui a la particularité de n’être que 3 avec deux guitares et une batterie. On est tous d’accord, mais qui a besoin d’un bassiste de nos jours !?! En fait c’est surtout la technologie qui le permet aujourd’hui car un instrument peut être largement géré lorsqu’il manque, via une interface audio et un player. Le groupe est convaincant et la prestation solide.

Changement de plateau et c’est DEFICIENCY qui démarre. La salle est petite et ce n’est pas forcément la meilleur acoustique, mais ça reste une occasion idéale pour voir le groupe dans une toute petite configuration, proche de soit. Le Set est béton, c’est précis, ça tourne vraiment bien. Laurent, le frontman, est vraiment présent au centre de la scène et se lâche réellement dès qu’il n’est plus derrière le micro. Les solos des deux guitaristes ou les parties à deux guitares sont vraiment bien réalisées sur scène comme le groupe nous a habitué sur album. DEFICIENCY est accompagné de Jefferson à la basse en remplacement de Vianney indisponible pour cette date parisienne, et qui assure une très bonne prestation après seulement 10 jours d’apprentissage du set. Les morceaux s’enchainent facilement, entrecoupés simplement de quelques fonds sonores qui permettent d’assoir une belle ambiance. DEFICICENCY s’est donné à fond pour ce concert parisien et s’est bien dommage que cette date n’est pas été soldout. Certains regretteront certainement cette occasion perdue.

Setlist DEFICIENCY:

Dichotomy

Another fail to come

Unfinished

Introspection

Uncharted

A fire asleep

Newborn’s awakening

The feathers

The black book

The experiment

