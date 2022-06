Live Report: BURNING HEADS au HELLFEST 2022 (Jour 1)

Voilà que sur la MainStage 1 du Hellfest déboule le groupe de punk mélodique français Burning Heads. Le concert démarre sur les chapeaux de roues, avec une succession de morceaux énergiques avec des riffs de guitares et un rythme de batterie entrainant. Petite pause pour se présenter puis la musique redémarre et s’enchaîne quasi sans interruption. Le chanteur Fra, dans le groupe depuis 2018 pour remplacer Pierre Mestrinaro, nous parle des différents morceaux que joue le groupe.

Entre classiques du groupe, reprises et nouveaux morceaux du dernier album Torches Of Freedom, le groupe d’Orléans propose un set varié et maitrisé. Le public y répond bien, bougeant et chantant malgré la chaleur, le soleil étant à son firmament à cette heure de la journée. Grâce à l’eau pour rafraîchir un public bouillant, ce dernier se défoule comme jamais. Fra parle aussi de la difficulté de ne pas avoir pu être présent pendant ces deux années de Covid et que cela fait un bien fou de revenir sur une scène telle que celle du festival du Hellfest.

Burning Heads délivre là une excellente performance, mêlant punk énergique et morceaux plus doux. Entre le rythme effréné des guitares qui tabassent et une énergie positive contagieuse, Burning Heads est une livraison de dopamine directement dans le cerveau des festivaliers.

(Photos TRexSound.com)

Plus de photos très prochainement