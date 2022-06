Live Report : AGNOSTIC FRONT au HELLFEST 2022 (Jour 2)

Chaque année au HELLFEST, il y a des groupes à ne pas rater, qui plus est si on aime le Hardcore, la WARZONE est LE lieu incontournable. Alors forcément savoir que AGNOSTIC FRONT y est de passage, ça devient immanquable. Car même si le groupe passe régulièrement en France, voir l’un ou LE fondateur du mouvement NYHC en Live, c’est forcément un moment à entourer sur son agenda spécial HELLFEST.

Il est 18:30, le soleil commence tout doucement à redescendre alors qu’il a brulé le site de Clisson pendant des heures. Plus de 40° durant l’après midi, ce qui n’a pas facilité l’endurance des festivaliers en ce deuxième jour en enfer. Mais c’est très loin d’avoir eu raison des fans venus en masse pour acclamer le combo new yorkais.

Avec pourtant le plein soleil dans les yeux, le groupe va se donner à fond. Roger Miret qui a pourtant été hospitalisé en septembre dernier pour un cancer est plein d’énergie. Le groupe a toujours la même hargne et Vinnie Stigma est toujours aussi impressionnant.

Après l’intro « The Good, The Bad And The Ugly » d’Ennio Morricone, le groupe déboule sur scène pour « AF Stomp » suivi de « The Eliminator ». AGNOSTIC FRONT semble motivé comme jamais, tout comme le public. Des les premiers accords, c’est de la folie dans le pit. La sécurité a fort à faire pour réceptionner les crowd surfer, car les fans s’en donnent vraiment à coeur joie. On voit que le groupe était attendu car c’est vraiment de la folie à chaque fois que Roger ou Vinnie en demandent un peu plus à la WARZONE.

Les titres défilent à toute allure. C’est comme toujours très énergique et c’est presque le dernier single « My Life My Way » qui sera la seule occasion pour les fans de souffler un peu. Pour « Peace », Chris Michez (Do or Die) rejoindra Roger pour le chanter en duo.

AGNOSTIC FRONT va reprendre le titre « Crucified » d’Iron Cross, qu’il reprend d’ailleurs depuis le milieu des années 80. Le groupe reprendra également, en partie, le titre des Ramones « Blitzkrieg Bop », que le public tout entier chantera en choeur lors du refrain.

Le combo New Yorkais aura une nouvelle fois assuré un show à sa mesure. Un set direct et efficace comme il en a le secret. Le public était venu nombreux pour applaudir les légendes de la scène Punk Hardcore. Et c’est une nouvelle fois avec le sentiment d’avoir envie de les voir à nouveau sur scène que l’on quitte la WARZONE.