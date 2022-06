Le nouvel album de LAMB OF GOD dans les bacs en Octobre

LAMB OF GOD vient d’annoncer la sortie de son nouvel album pour le 7 Octobre 2022 via Epic Records. Il s’intitule « Omens » et sera composé de 10 et dont en voici la liste:

“Omens” track listing:

01 – “Nevermore”

02 – “Vanishing”

03 – “To The Grave”

04 – “Ditch”

05 – “Omens”

06 – “Gomorrah”

07 – “Ill Designs”

08 – “Grayscale”

09 – “Denial Mechanism”

10 – “September Song”

Plus d’infos et preorder: https://lamb-of-god.lnk.to/Omens