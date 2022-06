JINJER a l’autorisation de quitter l’Ukraine pour les festivals et dévoile une nouvelle vidéo

Communiqué: Le groupe annonce aujourd’hui qu’avec le soutien du ministère ukrainien de la culture, il a obtenu une dérogation spéciale pour quitter l’Ukraine afin d’aider ses compatriotes de la meilleure façon qui soit – par la musique. Cela signifie également que les prochaines participations de JINJER à des festivals européens cet été sont confirmées ! Le groupe se produira à travers l’Europe à partir du 10 juin au Greenfiel Festival à Interlaken (CH).

Le bassiste de JINJER, Eugène, déclare :

« Nous sommes très honorés d’annoncer qu’avec l’aide du ministère ukrainien de la culture, nous avons obtenu la permission de voyager à l’étranger en tant qu’ambassadeurs de notre pays pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la guerre qui fait rage chez nous. C’est un grand honneur pour nous en tant que groupe et en tant que citoyens. Nous ferons notre part pour que cette guerre s’arrête le plus vite possible ! Venez soutenir, danser et crier de tout votre cœur pour l’Ukraine ! »

En plus de cette nouvelle excitante, JINJER a publié une vidéo musicale surprise pour « Call Me A Symbol », tirée de leur dernier album acclamé par la critique, Wallflower.

Eugène ajoute :

« Je pense que cette vidéo pour ‘Call Me A Symbol’ tiendra à jamais une place spéciale et unique dans nos cœurs en tant que groupe. Filmée lors de notre courte mais géniale tournée européenne de 2021, qui a failli ne pas avoir lieu à cause de la pandémie, elle sort maintenant à un moment si sombre où notre pays a été envahi et où la guerre fait rage dans les rues de notre pays. J’espère vraiment que cette vidéo et ce moment important de l’histoire donneront aux gens une nouvelle perspective qu’il y a toujours deux côtés à tout. Le bien et le mal, le juste et l’injuste – chérissez les bons moments et faites face aux mauvais… mais n’abandonnez jamais. »

JINJER Summer Tour 2022

10.06. – INTERLAKEN (CH) Greenfield Festival

11.06. – NICKELSDORF (AT) Nova Rock Festival

17.06. – DESSEL (BE) Graspop Metal Meeting

18.06. – COPENHAGEN (DK) Copenhell

19.06. – CLISSON (FR) Hellfest Open Air

24.06. – OSLO (NO) Tons Of Rock

26.06. – SPALENE PORICI (CZ) Basinfire Fest

29.06. – LISBON (PT) LAV – Lisboa ao Vivo

30.06. – BARCELONA (ES) Rockfest Barcelona

01.07. – VIVEIRO (ES) Resurrection Fest

03.07. – HELSINKI (FI) Tuska Festival

08.07. – BALLENSTEDT (DE) Rockharz Open Air

15.07. – GÄVLE (SE) Gefle Metal Festival

16.07. – BORNHÖVED (DE) Blizzarrrd Rock Festival

24.07. – SELESTAT (FR) Rock Your Brain Festival

27.07. – TOLMIN (SI) Metaldays Festival

04.08. – KOSTRZYN NAD ODRĄ (PL) Pol’and’Rock Festival

05.08. – VILLENA (ES) Leyendas del Rock Festival

06.08. – SAINT MAURICE DE GOURDANS (FR) Sylak Open Air

07.08. – GDANSK (PL) Ergo Arena w/ Slipknot

10.08. – JOSEFOV (CZ) Brutal Assault

13.08. – WALTON-ON-TRENT (UK) Bloodstock Open Air

19.08. – DINKELSBÜHL (DE) Summer Breeze Open Air

20.08. – HAMBURG (DE) Elbriot Festival

En plus de l’autorisation accordée à JINJER de quitter l’Ukraine et des dates de festivals européens cet été, ils ont également annoncé de nouvelles dates de tournées européennes et britanniques avec BULLET FOR MY VALENTINE et ATREYU pour 2023 !

JINJER w/

BULLET FOR MY VALENTINE + ATREYU

EU / UK Tour 2023

29.01. – COLOGNE (DE) Palladium

31.01. – PARIS (FR) L’Olympia

01.02. – TILBURG (NL) O13

03.02. – WARSAW (PL) Stodola

04.02. – HAMBURG (DE) Sporthalle

05.02. – BERLIN (DE) Verti Music Hall

07.02. – PRAGUE (CZ) Forum Karlin

08.02. – MUNICH (DE) Zenith

10.02. – BUDAPEST (HU) Barba Negra

11.02. – ZAGREB (HR) Bocarski Dom

13.02. – ZURICH (CH) The Hall

14.02. – MILAN (IT) Alcatraz

16.02. – BARCELONA (ES) Razzmatazz

17.02. – MADRID (ES) La Riviera

18.02. – LISBON (PT) Sala Tejo

21.02. – TOULOUSE (FR) Bikini

22.02. – ESCH-SUR-ALZETTE (LU) Rockhal

23.02. – OFFENBACH (DE) Stadthalle

26.02. – BRUSSELS (BE) Ancienne Belgique

27.02. – CAMBRIDGE (UK) Corn Exchange

28.02. – BRISTOL (UK) O2 Academy

01.03. – LIVERPOOL (UK) Mountford Hall

03.03. – NEWCASTLE (UK) O2 City Hall

04.03. – GLASGOW (UK) Barrowland

06.03. – LEEDS (UK) O2 Academy

07.03. – BIRMINGHAM (UK) O2 Academy

08.03. – SOUTHAMPTON (UK) O2 Guildhall

10.03. – SWANSEA (UK) Arena

11.03. – LONDON (UK) Roundhouse