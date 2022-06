Jerry Cantrell (Alice In Chains) dévoile une vidéo pour « Had To Know »

Jerry Cantrell (Alice In Chains) vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Had To Know » tiré de son dernier album solo « Brighten ». Les images viennent de la dernière tournée du group sur le continent Nord Américain.







