HELLFEST 2022 : Report Jour 6 – Samedi 25 Juin

Le temps reste couvert et quelques goutes tombent encore en arrivant sur le site qui s’est un peu transformé en pataugeoire durant la nuit avec tout ce qui est tombé. La température aussi a chuté puisqu’on a du perdre 20 degrés d’une semaine à l’autre.

Et c’est Autarkh qui est sur scène sous la Temple pour le premier concert, de la journée. Le groupe qui a la particularité de ne pas se reposer sur un batteur mais sur un DJ, produit un Métal sombre, teinté de Black et de Death. Le quatuor originaire des Pays Bas, délivre des ambiances malsaines et pesantes qui viennent s’opposer à des rythmes extrêmes, le tout pour servir une violence explosive.

Le public n’est pas encore revenu en masse car les allées sont claires. Et même devant les mainstages les rangs sont encore clairsemés alors que Michael Monroe donne son show. Le soleil commence également à percer les nuages ce qui asséchera peut être un peu le terrain et les festivaliers.

Il est temps d’enchaîner avec quelques interviews car c’est aussi ça le Hellfest, un lieu où les médias rencontrent des artistes pour tout savoir de leurs activités.

Aujourd’hui c’est Death Awaits, qui fête ses 20 ans de carrière et qui s’apprête à jouer au Sylak Festival et Insolvency qui a sorti un nouvel album ressemblant fort à une super production. Plus d’infos dans les interviews vidéos à venir.

On déjeune il est 16:30.

Le temps d’arriver devant la MainStage et l’on retrouve Eluveitie et son métal rock folklorique. Le soleil et le vent donne de la fraîcheur au public massé pour encourager le groupe, ravi de retrouver le Hellfest. La recette est toujours aussi efficace en festival. C’est festif et dansant. Et ça a donc un fort potentiel à faire bouger un public qui pour une partie ne semble pas vraiment connaître le groupe. Mission réussie pour Eluveitie qui quitte la scène sous les applaudissements.

17:00 et c’est Myles Kennedy qui entre en scène. Et les applaudissements sont déjà là. Myles Kennedy qui est venu se faire connaître en tant qu’artiste solo impose un rock parfois mélodique parfois accrocheur. Même si bien entendu les fans de sa voix vont retrouver la même intonation, musicalement on est loin d’Alter Bridge ou de ce qu’il peut produire avec Slash.

Et lorsque Myles Kennedy se retrouve seul la guitare à la main, pour reprendre « World On Fire » qu’il joue habituellement avec Slash, c’est tout le public qui frappe dans ses mains pour l’accompagner.

Le Hellfest sera la dernière date de la tournée du groupe. Le frontman declare: « il n’y avait pas un meilleur endroit pour terminer cette tournée devant vous ». Le groupe sera applaudit unanimement lorsqu’il se présentera devant le bord de la scène à la fin de son concert.

C’est Epica qui enchaîne sur l’autre MainStage. Il est presque 18:00. Les nuages gris sont passés. A pat la boue qui apparaît sur le site, le pire a l’air d’être derrière nous lorsque le groupe démarre son show. Sur scène prône deux énormes serpents en armature d’acier. La batterie est surélevée et un énorme « E » est au centre de la scène. Gros changement de style puisqu’on est face à du métal symphonique. Un des bons représentants du style d’ailleurs. Comme beaucoup, Simone Simons, précisera que le Hellfest lui avait manqué. Elle précisera que le festival est « the best festival ». Il y a du monde pour les applaudir et répondre à l’excitation du groupe pour faire bouger le pit. Un pit qui se lancera même dans un énorme Wall of Death pour marquer l’arrivée de la fin du concert.

19:00, horaire presque idéal pour Airbourne pour investir la MainStage 1 afin de fêter le début de la soirée. Et comme beaucoup de festivaliers ont l’habitude de crier, « Apéro ! ». Un mur d’ampli Marshall de chaque côté de la batterie, le thème de Terminator qui résonne sur la MainStage et c’est parti. A peine le premier titre entamé que le public est en feu, reprenant les paroles et frappant dans ses mains. Le Crowd surfing n’a peut être jamais été aussi intense. C’est juste de la folie dans le pit.

Il est 20:15 lorsque le concert se termine. Largement assez de temps pour retrouver, sur la Warzone, une autre légende présente sur cette édition 2022, j’ai nommé Discharge. Le groupe a depuis sa création à la fin des années 70, influencés beaucoup de groupes par son punk hardcore ravageur. Avec une démarche anti-conventionnelle, le groupe a toujours été suivi par un public de connaisseurs et bien trop souvent mis de côté par les médias mêmes spécialisés. C’est bien entendu sans concession, direct et brut. La foule est nombreuse et acclame le groupe. Les fans profitent dans le pit de cette énergie pour se déchaîner. Certains préfèrent le crowd surfing parfois risqué vu comment le pit remue. Loin des artifices, Discharge ne fait pas dans la dentelle et martèle ses rythmes endiablés sans presque discontinuer.

Le temps d’attraper un truc pour rapidement manger et c’est le concert le plus long de cette édition 2022, deux heures trente d’un show qui se doit d’être exceptionnel. En effet, Guns N’ Roses arrive en ce samedi soir pour conclure ou presque, une journée qui a vu pas mal de classiques défiler.

Alors bien entendu c’est une foule immense qui s’est petit à petit rassemblée devant la MainStage pour être au plus prêt des stars du Heavy Rock. Le groupe va jouer ses classiques attendus comme « Welcome to the jungle » pour le bonheur de tous les fans présents qui ont une large banane sur la visage. En reprenant « Back In black » d’AC/DC, les Guns font un hommage au groupe mais aussi à tous les fans de heavy rock présents ce soir et qui se feront très vite entendre. Il y’a de l’énergie et de la passion sur scène.

On voit vraiment que le groupe était attendu car il est impossible d’imaginer arriver à traverser la foule tellement elle est compacte. Partout ça hoche de la tête aux rythmes des titres que proposent les Guns.

N’étant pas grand fan des Guns, j’imagine le regard de certains… je migre tout doucement vers la Warzone pour le début du concert de GBH. Ça joue. Ca joue bien même, le public est conquis dès les premiers accords. L’énergie est autant sur scène que dans le pit. Il y a du groove et des tempos rapides, tout ce qui faut pour satisfaire la Warzone. Un titre sera dédicacé à l’Ukraine juste avant un « f***k Mister Poutine ». Le groupe continue sur les mêmes tempos, déchaînant le pit et même un peu plus.

Cette avant dernière journée, qui n’était pas forcément ma préférée sur le papier a tout de même permis d’assister à plusieurs bons concerts et de belles performances scéniques. Mais demain sera un gros final, avec une très belle programmation et Metallica pour la première fois au Hellfest après tant d’années d’attente.