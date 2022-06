HELLFEST 2022 : Report Jour 5 – Vendredi 24 Juin

Journée qui démarre un peu différemment en ce vendredi 24 juin, 5ème journée du Hellfest 2022. En effet, la ferveur des fans à la recherche de tous les contenus ont eu raison de notre infrastructure. Et comme votre humble serviteur et de corvée pour la tech, j’ai du sacrifier une bonne partie de la matinée pour remettre tout en ordre. Mais ayant tout de même un maximum de photos de cette période perdue, nous pourrons nous rattraper avec de prochaines galeries. J’en profite au passage pour vous indiquer que nous avons des tonnes de superbes clichés, des séries incroyables de Fred Bertrand, notre Master Photographie qui fait un boulot de malade sur toutes les scènes du Festival.

Situation rétablie, le temps de rejoindre le site il est 15:00. Et c’est Danko Jones qui s’apprête à démarrer un show qui sera tonitruant. Comme à son habitude le canadien sera extrêmement communicatif. Parlant de ses expériences, des photographes amateurs qui attendent la photo à 1 million de dollars alors que les photographes officiels sont partis après les trois premiers titres, contrainte oblige. Danko Jones qui va offrir un Best Of au public du Hellfest, joue un set béton que tous les fans retrouvent avec plaisir et qui donne aux autres ce que le groupe a fait de mieux dans sa carrière. Et alors que le set touche à sa fin et comme l’avait annoncé Danko Jones, il se met à pleuvoir une nouvelle fois. Car ce Vendredi va être marqué par la pluie.

On enchaine très vite avec Witchery sous la temple. Le groupe suédois formé en 1996 envoie son speed thrash sans concession comme une grande baffe aux visages de ses fans présents sous la Temple. Les amateurs du genre en ont pour leur argent car c’est efficace et rentre dedans à souhait.

On bascule ensuite sous l’Altar car c’est Benighted qui se lance dans un set ultra violent. C’est extrême et c’était attendu. Le groupe originaire de Saint-Etienne enchaine les titres pour ne laisser aucun répit au pit qui se déchaîne à ses pieds. Le groupe comme les premiers rangs headbanguent lorsque le tempo se ralentit. Mais Benighted a vite fait de relancer la machine pour remettre le pit à feu et à sang. A peine le temps de montrer comme le groupe est heureux de retrouver le Hellfest que c’est reparti pour une nouvelle mandale.

On re-bascule à presque 18:00 sous la Temple pour le concert d’Ihsahn qui est aussi connu pour être le frontman d’Emperor. Le Black Heavy Rock proposé via ce projet est différent de ce qu’on entend habituellement. C’est unique, comme intemporel. Et l’on voit rapidement comment l’artiste norvégien est suivi en nombre vu la foule réunie. Il impose très vite son univers pourtant riche et pas facile d’accès à la première écoute, à ce public conséquent qui accablâme le groupe entre chaque titre.

Il est l’heure d’aller sous la valley pour voir une légende de l’indus Godflesh. Emmené par Justin Broadrick depuis sa création à la fin des années 80, le duo anglais est là pour offrir, une nouvelle fois, quelque chose de différent en terme de sonorité et d’ambiance. Sur scène c’est minimaliste. On est loin de l’extravagance de certains groupes. C’est puissant, sombre, parfois malsain, mais terriblement prenant dès qu’on se laisse prendre par ses sonorités que seul Godflesh est capable de produire.

Il pleut sur le Hellfest lorsque Kreator démarre son concert sur la Mainstage 2. Et le groupe démarre accélérateur au plancher, histoire d’enflammer le pit d’entrée de jeu. Utilisant même des jets de flammes sur scène dès le premier titre. Kreator harangue la foule pour garder la pression et enchaine les gros tempos pour marteler son thrash accrocheur sur le hellfest. Le décor fait de noir et de rouge, comme la basse de Fred Leclercq, est imposant. Surtout avec les différents « pendus » qui se trouvent juste devant le fond de scène. Et lorsque c’est pas des flammes ce sont des jets de fumées qui crachent sur le devant de la scène. Une cloche retentit pendant un court break et Kreator revient avec l’excellent single « Satan is Real ». Le groupe va même réussir à faire faire un wall of death gigantesque à la foule alors que la pluie tombe toujours. Mais rien n’arrête un Hellfest énervé comme il l’est avec kreator, pas même la pluie. Fred va prendre la parole pour indiquer que c’est son premier concert en France depuis qu’il a rejoint le groupe, il y a deux ans. Il précise ensuite, qu’hier c’était son anniversaire et que son plus beau cadeau c’est ce concert. Il mentionne également que pour la premier fois le groupe va jouer le nouveau single « Strongest of the strong ». Le titre fera d’ailleurs son petit effet sur le pit qui reste insensible à la pluie. Et afin de conclure le concert comme il se doit, c’est le classique « Pleasure to Kill » qui sera servi à un public qui semblait prêt pour rester d’avantage en compagnie de Kreator.

Il est l’heure d’aller manger. Passage par le Hellfest Food’s Court, histoire de recharger les batteries et de s’offrir un plat différent car il y a possibilité de manger un plat distinct à chaque repas. La pluie continue de s’intensifier. Les festivaliers cherchent à s’abriter mais il n’y a guère que le bois du muscadet pour se mettre à l’abris face à la pluie qui redouble. Et c’est d’ailleurs Ministry, qui est sur la Mainstage, pour aussi donner un peu plus d’Indus au Hellfest. Les classiques sont de la partie. Comme les tenues de pluie qui font de plus en plus apparition sur le site. Ce qui est d’ailleurs raisonnable, car une bonne pluie arrive sur Clisson. Première bonne grosse douche…

Il est 22h00 lorsqu’Alice Cooper arrive sur scène pour un concert réunissant 17 de ses meilleurs titres dont, bien entendu, le célèbre « No More Mr. Nice Guy ». Chez les fans de la légende américaine, tout le monde est unanime, le concert fut un vrai beau spectacle. Le rock heavy a séduit par sa qualité et la performance du groupe. Mais le ciel de Clisson continue de déverser ses trombes d’eau. Et petit à petit, les festivaliers commencent à rejoindre leurs abris ou leur hébergement, trempés jusqu’aux os. Demain, il y aura une belle collection d’enrhumés au Hellfest. Surtout que le mauvais temps est à nouveau attendu pour une bonne partie de la journée.