HELLFEST 2022 : Report Jour 4 – Jeudi 23 Juin

Retour en enfer en ce jeudi 23 juin avec Phil Campbell and the bastard sons. Il est 15:30, le soleil tout comme le public est de retour devant les MainStages. Le groupe reprend bien entendu les titres de Motörhead ce qui fait l’unanimité dans la foule. Les fans de Lemmy sont ravis et l’on voit d’ailleurs un drapeau à l’effigie de la légende. Le concert se terminera comme le faisait Motörhead avec « Overkill ».

Le ciel est nuageux et un petit vent se lève pour donner aux festivaliers un temps idéal pour profiter de tous les concerts sur toutes les scènes.

Avec Tyler Bryant & The Shakdown ou encore Thunder, le Heavy Rock prend pas mal de place en ce milieu de journée.

Il était d’ailleurs impressionnant de voir autant de festivaliers arriver pour cette nouvelle semaine. Mais il est délicat de savoir combien étaient déjà là semaine dernière.

A 17:45, en WARZONE, commence le concert de Dragged Under, le groupe du célèbre Youtubeur, Ryan « Fluff » Bruce. Il y a du monde et après quelques morceaux le crowd surfing s’intensifie. Il faut dire que le groupe offre un set énergique et mélodique. Ce qui pousse tout naturellement le public à hocher la tête, remuer du pied et voir plus si on est dans le pit. A noter que le groupe utilise une bande son entre chaque titre, fixant une ambiance même lorsque le groupe ne joue plus.

Les premières gouttes commencent à tomber sur Clisson. Et dire qu’il y a une semaine on était sous la cagniard.

Il pleut donc lorsque UFO monte sur la MainStage. Formé en 1969, il apporte au Hellfest le son de la New wave of British heavy metal. Bon je dois bien avouer que ça n’est pas du tout ma tasse de thé mais il faut reconnaître que ça joue et que tout en place, aux petits oignons.

Slope arrive sur la Warzone avec son Punk Hardcore Metal Fusion. Le pit se déchaîne tellement ce que le groupe est fou dans la multitude d’influences qu’il ballait en quelques riffs. Le combo allemand emmené par ses deux chanteurs, emballe la Warzone par sa fraîcheur et sa différence. Au fur et à mesure que les titres passent, la pression ne redescend pas dans le pit qui semble toujours autant déchaîné. Les deux chanteurs sont comme des puces sur scène à sauter partout.

Le concert se termine un peu avant 20:20. L’heure idéale pour se ravitailler avec en fond sonore Whitesnake qui démarre au même moment son concert sur la MainStage 1. Le rock heavy britannique qui a commencé à résonner dans les années 70 attire un public varié. Mais la faim nous appelle.

Profitons en pour parler nourriture. Car le Hellfest est aussi un modèle en la matière. Une trentaine de kiosques avec autant de variétés et surtout de la qualité à prix raisonnable. Qu’on soit végétarien ou non, il y a toujours une option.

Et c’est à 21:30 qu’on a rendez-vous avec Bury Tomorrow sur la Warzone. Décidément ce jeudi et premier jour de la deuxième semaine nous aura beaucoup emmené vers cette scène. Et c’est une bombe qui atterrit en plein milieu du pit. C’est l’explosion, la sécurité n’arrête pas. Les bras se lèvent partout, ça hurle ça applaudit. En quelques titres Bury Tomorrow a mis le feu avec un set énergique. Comme sur scène d’ailleurs où les membres du groupe vont un peu partout sur la scène exciter les fans. Daniel Winter-Bates, le frontman de Bury Tomorrow, incite le public a toujours en donner plus et ça fonctionne à merveille.

A peine terminé qu’il faut foncer sous la Valley car c’est Hangman’s Chair qui démarre. Le Hellfest prend parfois des allures de marathon. Le groupe originaire de l’Essonne vient pousser son doom, sludge, stoner, cette musique sombre qu’il maîtrise depuis des années à un parterre de fans déjà conquis. Il fait déjà nuit et c’est pesant et lourd sous la Valley. Hangman’s Chair joue sur une scène à peine éclairée, lui donnant un décor simple et sans artifice, qui fait peser cette lenteur sur ces fans. La batterie percute le tempo souligné par une basse énorme qui contraste avec la voix clair qui ressort parfaitement du mix. Le groupe réussit à créer une ambiance unique comme l’est la musique qu’il produit.

Le temps de passer 5 minutes devant Scorpions qui joue sur la MainStage 1 et devant un public extrêmement nombreux qu’il faut déjà foncer vers la Warzone pour retrouver Rise Against qui va démarrer son show.





Le groupe, comme pour la pochette de son dernier opus, a installé écrans sur la scène pour renforcer l’identité de chaque titre. A peine démarré et c’est déjà le feu dans le pit avec du crowd surfing que rattrape une nouvelle fois la sécurité avant qu’ils ne tombent aux pieds des photographes. Rise Against, toujours aussi engagé, parlera notamment de révolution mais pas pour définir ce qu’est la révolution mais ce n’est qu’elle est pas. Racisme, nationalisme, homophobie… ce qu’acclame à chaque fois le public. Les rythmes endiablés du groupe pour son set de ce soir, enflamment les premiers rangs de cette foule compacte. Et avant de terminer son concert, Rose Against annonce qu’il sera de retour en France en Novembre.

Dernier retour sous la Valley pour le concert Jerry Cantrell. Ce rock rythmé, mélodique, tantôt accrocheur, tantôt planant, réunis une foule compacte qui se fait entendre dès qu’elle en a l’occasion. Et c’est une autre ambiance qui s’installe au Hellfest. Preuve que la programmation est désormais extrêmement large et permet à chacun de toujours trouver quelque chose à son goût. C’est prenant, dès qu’on laisse Jerry Cantrell nous bercer avec ses mélodies efficaces.

Et c’est fini pour cette 4ème journée en enfer. Une journée chargée, qui a demandé de pas mal courir entre les scènes pour essayer d’en voir un maximum. Demain semble un nouveau challenge avec une météo qui pourrait venir perturber les festivités.

Photos TRexSound.com

Plus de photos très prochainement…