HELLFEST 2022 : Report Jour 3 – Dimanche 19 Juin

Nous voici déjà à la dernière journée de cette première semaine du HELLFEST. Une belle programmation nous attend en ce dimanche 19 juin, avec en plus un temps bien plus sympathique. La veille a laissé quelques traces et c’est pour manger que nous arrivons sur le magnifique site du festival. Il est d’ailleurs une nouvelle fois important de souligner le côté unique de cet environnement dédié au Metal, de ses décors à l’année qui rendent l’expérience bien plus forte et puissante que sur n’importe quel autre festival en France, en Europe et au Monde.

Sur la MAINSTAGE 1, LACUNA COIL démarre son show. Le décor est sobre mais pause cette ambiance sombre. Il est composé d’un fond de scène rouge et noir alors que le groupe est maquillé en noir et blanc. C’est le batteur, Richard Meiz, qui entre sur scène en premier pour haranguer la foule et faire monter la pression. Le reste du groupe déboule ensuite pour le single bien connu des fans « Blood, Tears, Dust ». Le groupe est concentré, c’est précis, donnant une très bonne version Live de ses meilleurs titres sur album. Ca frappe dans les mains, ça commence à bouger au pied du groupe. De nombreuses oreilles sont attentives à ce que LACUNA COIL offre aujourd’hui.

Arrive ensuite l’heure de REGARDE LES HOMMES TOMBER sous la TEMPLE. C’est incroyable de voir le monde réunit pour assister au concert. Hier SEPULTURA avait déjà accueillit bien plus que ce que pouvait contenir l’ALTAR, mais en ce début d’aprem, Il y a autant de monde sous la TEMPLE qu’en dehors. Le groupe bénéficie en ce moment d’une aura énorme. Le groupe démarre avec une simple guitare en son claire pour ensuite faire monter l’ambiance et faire déferler sa violence sur les premiers rangs d’un public compact qui n’en perd pas un morceau. Le set est rentre dedans et agressif. Les fans sont ravis.

C’est MONUMENTS qui enchaine sur l’ALTAR. C’est, comme tous les groupes depuis le début du festival, ultra précis. Est-ce le manque pendant deux ans, ou simplement une normalité pour les groupes en Live aujourd’hui, mais tout est vraiment bien fait. Le groupe et son heavy progressif attire du monde. C’est une vrai démonstration de riffs complexes et de dextérité à la guitare et à la basse. Et ils ne s’empêchent même pas de bouger sur scène et d’échanger leurs positions. Andy Cizek est présent au centre de la scène et se démène comme un diable sur l’ALTAR. Il fonce à droite, à gauche, va au plus prêt du public, retourne vers la batterie, avant de revenir motiver les fans à se lancer dans un nouveau circle pit.

Mais il est temps de foncer vers la Mainstage 1 pour voir JINJER, alors que DORO termine son concert sur l’autre MAINSTAGE. L’artiste et son heavy en provenance d’Allemagne est ravie d’être là et le partage avec ses fans nombreux. Les années 80 sont à la fête en ce dimanche avec également la venue de JUDAS PRIEST en milieu de soirée. Ca chante, ça lève les bras, le public montre beaucoup de soutien. Et comme il reste encore un peu de temps, DORO offre même un rappel.

L’arrivée de JINJER sur la MAINSTAGE est un véritable évènement. Quelques drapeaux Ukrainiens sont brandis fièrement dans le public. Le groupe a fait le choix de ne pas avoir de retour caméra sur les écrans géants, peut être en raison de la situation dans la région d’origine du groupe, le Donbass, et le souhait de ne pas se mettre en avant en tant que Rock Star. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, de monde. Le son est bon et c’est forcément un moment particulier lorsque Tatiana évoque la situation en Ukraine et la guerre qui y fait rage. Tout le monde applaudit. Ca joue extrêmement bien, la prestation est remarquable. Une nouvelle fois le public montre son soutien lorsque la frontwoman déclare « We want our home back ». Incroyable, inédit, un moment que personne n’aurait voulu connaître mais qui fait malheureusement partie de notre quotidien depuis février.

Retour en VALLEY avec la venue de RED FANG qui va délivrer un set rythmé qu’une foule immense est venue écouter. Une nouvelle fois il y a bien plus de monde que ce que la tente peut accueillir. Il y fait lourd alors que le groupe démarre son concert. Et comme toujours avec RED FANG, son énergie déborde sur le public qui se lâche complètement. Ca bouge partout et le crowd surfing démarre du milieu de la tente pour aller au pied de la scène. Le groupe met parfois un peu plus d’ambiance ce qui donne le temps de récupérer avant de repartir à la charge et de voir à nouveau la fosse remuer comme jamais.

Il est 18:30, le temps de prendre un repas car on en oublierait presque de manger, tellement tout s’enchaine vite aujourd’hui. A peine fini, il est temps de retourner sour la VALLEY pour le concert de LIFE OF AGONY.

Après 20 ans de carrière, bourrés de rebondissements et d’embûches, le groupe est toujours présent avec ce mélange de hardcore et de metal, pour un métissage unique. Le groove fait bouger le public qui semble bien les connaître. Et sur scène personne ne s’économise, ça bouge aussi dans tous les sens. L’expérience du groupe aide forcément le combo et c’est avec plaisir qu’on écoute et apprécie la prestation. Bien entendu, le circle pit est de mise lorsque le rythme s’accélère.

Et c’est au tour de KORN d’investir la MAINSTAGE 1. Le soleil est plongeant car on approche de la fin de journée. Le groupe bénéficie d’une grosse déco avec une batterie qui surplombe la scène. La fosse se lance dans un circle pit dès les premiers accords de classiques comme « Got the life ».

Le son qui n’était pas forcément parfait sur le premier titre, s’améliore ensuite, pour nous laisser profiter pleinement de la prestation. Enormément de monde s’est agglutiné devant les MAINSTAGES pour apprécier toutes les têtes d’affiches de la soirée. Car les places sont chères lorsqu’arrive en soirée. Jonathan Davis revient su scène avec sa cornemuse, et là foule se fait entendre. Les acclamations sont partout. Comme lorsque le groupe reprend une partie de « One » de METALLICA. Le groupe va également reprendre un bout de « We will rock you » de QUEEN, qui aura le même succès auprès du public. Un public qui reprend pas mal de refrain en choeur avec le frontman. Et c’est avec le célèbre « Blind » que KORN terminera son concert. Après 5 ans d’absence et deux nouveaux albums, le groupe nous a offert une très bonne prestation pour son concert au HELLFEST 2022.

Passage rapide par la WARZONE pour voir WALLS OF JERICHO emmené par une Candace Kucsulain, plus motivée que jamais à retourner la scène hardcore du festival. Et le public répond, ça bouge de partout dès les premiers titres. Mais il est malheureusement l’heure de repartir vers les MAINSTAGES pour le concert de GOJIRA.

Un compte à rebours apparait pour annoncer le début d’un show qui sera exceptionnel. Le groupe démarre avec l’un de ses derniers singles « Born for one thing ». Les écrans qui entoure la MAINSTAGE 1, sont en noir et blanc donnant une autre dimension à la scénographie du groupe. Car GOJIRA va utiliser ses écrans pour plonger un peu plus les fans dans ses ambiances plutôt que simplement rediffuser des images des caméras.

Le groupe montre qu’il a une nouvelle fois franchi une nouvelle étape dans sa carrière. GOJIRA impressionne et dégage une aura imposante. Le groupe utilise des flammes ou de la fumée sur scène, projette des animations ou des images sur tous les écrans, marquant même parfois des mots des paroles des titres. le show est tout simplement grandiose car il s’agit d’un vrai concept et pas d’un simple concert. C’est aussi l’occasion pour le groupe de marquer les 41 ans de Mario.

Et c’est avec SICK OF IT ALL que l’on va boucler cette première semaine. Les légendes vivantes du hardcore sont toujours aussi dynamique sur scène. C’est vraiment incroyable ce qu’ils sont capable de faire après 30 ans de carrière à parcourir le monde entier. Le feu d’artifice prévu la veille démarre au moment où le groupe est sur scène donnant un aspect unique au concert. Comme sur la scène, les fans se donnent à fond. Les circle pits sont nombreux, tout comme le crowd surfing, donnant une nouvelle fois beaucoup de travail à la sécurité, qui est toujours irréprochable au HELLFEST. Les deux frères Koller sont plus énergiques que jamais. Ca saute partout, ça court d’un bout à l’autre de la scène. Quelle performance… Lou, le frontman du groupe, demandera même un Wall of Death alors qu’il est 1h40 du matin. Et bien entendu il sera massif ! Il va d’ailleurs en revendiquer la création !

Et voilà, il est 2:00 et c’est terminé pour cette première semaine. Pleins de souvenirs, pleins de bons moments, mais aussi encore pleins de contenus à trier et à publier dans les prochains jours. Ainsi que des centaines de photos que nous partagerons dans les prochains jours !

Mais il n’y aura pas besoin d’attendre un an pour retrouver cette folie, car semaine prochaine, rendez-vous avec la deuxième semaine de cette édition 2022 du HELLFEST !

Photos TRexSound.com

Plus de photos très prochainement…