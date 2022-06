HELLFEST 2022 : Report Jour 1 – Vendredi 17 juin

Après deux ans d’absence, le HELLFEST est enfin de retour et toujours sur les terres de Clisson que la France entière, voir le monde entier, nous envie. L’attente fut longue, l’attente fut même très longue pour enfin retrouver cette douce folie des concerts qui s’enchainent toute la journée et dans un décor toujours aussi magnifique.

Mais avec les conditions météorologiques prévues pour ce début de festival, le HELLFEST allait bel et bien porter son nom, avec cette chaleur incroyable, voir parfois difficilement supportable dans le milieu d’après-midi. On aura d’ailleurs probablement jamais bu autant d’eau au HELLFEST. Mais le pire est encore à venir pour le Samedi car c’est plus de 40° qui sont annoncés.

Nous arrivons sur place, comme beaucoup, le jeudi en fin de journée, histoire de récupérer son bracelet, son pass photo et autres, afin de pouvoir facilement démarrer le lendemain. Quelques problèmes de numéros pour certains mais rien de trop dramatique a priori. En effet, il ne faut pas oublier que certains pass ont déjà deux ans d’ancienneté.

Ce début de matinée du Vendredi nous permet une nouvelle fois d’apprécier le lieu. Et on prend plaisir à parcourir le site pour aller voir ce qui est nouveau comme la tête proche du bois du « muscadet » que tout le monde connait pour l’ombre qu’il peut apporter aux festivaliers, et cette incroyable et magnifique nouvelle statue de Lemmy de MOTORHEAD. La qualité de l’oeuvre en métal est à souligner. La première avait fait grosse impression, mais cette nouvelle version dépasse à mon goût largement la première.

Le temps d’apprécier tout ça, et il est déjà midi. C’est FEROCIOUS DOG qui est sur la MAINSTAGE 2 avec son Punk Rock Celtique endiablé, son énergie et la passion qu’il dégage dès les premiers accords. A l’image de DROPKICK MURPHY’S, plus tard dans la soirée, le groupe saura aussi convaincre et séduire les devants des MAINSTAGES, avec un public présent en masse. Mais nous sommes toujours dans le temps de midi, le soleil bat son plein sur FROCIOUS DOG qui doit avoir, tous comme ses fans, bien chaud avec ce soleil brûlant.

On reste sur le devant des MAINSTAGES, avec BURNING HEADS qui déboule avec son Skate Punk mélodique et qui fonctionne toujours autant. Le soleil est encore plus chaud, mais ça n’empêche aucunement les fans à se bouger. Le quintet est plein d’énergie et se laisse aller sur scène. Et c’est toujours impressionnant de voir le groupe avoir cette même motivation l’animer depuis 1987, date de sa création à Orléans. La sécurité sort les lances à incendie pour la première fois, histoire de rafraichir les fans qui sont ravis.

Il est déjà l’heure d’aller manger quelque chose et on apprécie vraiment le coin repas, le « Hell’s food court », avec ces choix nombreux et à un prix raisonnable. On y mange plutôt bien et c’est à souligner, quand on voit parfois des choix beaucoup plus limités sur d’autres festivals. Et même si l’on est Végétarien ou Vegan, le HELLFEST propose toujours un choix.

On revient aux affaires, il est un peu plus de 14:00 et c’est ELDER qui démarre son show sur la scène de la VALLEY. Il y a du monde et les fans montrent leur joie en se faisant entendre entre chaque titre. Il faut dire que le Stoner psychédélique du combo américain est plaisant à écouter et le concert à regarder. L’ambiance est vraiment sympa et sans en faire de trop, le groupe s’emploie à délivrer un bon concert.

On enchaine directement avec THE INSPECTOR CLUZO, ce duo français de gentlemen farmer, et passionné tout autant de musique est souvent invité à jouer devant un public metal. Le concept du duo, jouant Live sans artifice est toujours très bien accueilli et c’est encore une fois le cas à Clisson. Le rock des deux agriculteurs gascons est percutant, direct, et fait mouche auprès du public qui répond bien. C’est énergique à souhait et l’on voit les premiers « Crowd Surfing » apparaître. A noter que le groupe à la vue d’un drapeau gascon, dira au revoir dans la langue des mousquetaires.

SHINEDOWN démarre alors son concert sur l’autre MAINSTAGE, avec son metal alternatif, très américain, et toute sa maitrise acquise de l’autre côté de l’océan. Le set est ultra carré, c’est précis et le groupe montre toute sa maitrise de la scène. C’est vraiment convaincant et le public le souligne avec toujours plus de monde devant les plus grosses scène du festival. Le frontman du groupe s’amuse avec les caméras sur scène pour le plaisir de ce qui peuvent le regarder en ligne.

On change d’ambiance et on se dirige vers la WARZONE. Car il y a MORDRED à 16:45. Le groupe qui a suspendu sa carrière pendant 27 ans n’a rien à envier au plus grosses pointures de ce qu’on pourrait appeler la Fusion, Metal et Thrash, comparé à des RATM ou encore LIMP BIZKIT. MORDRED c’est un autre univers à la fois accrocheur, mélodique et parfois inattendu. Le concert est puissant, le son est bon et c’est un délice de voir Scott Holderby, le frontman du groupe, sur le devant de la scène avec ces différentes faciès. A noter que le groupe a sorti un nouvel album en 2021 intitulé « The Dark Parade ».

Toujours sur la WARZONE, c’est autour de NO TURNING BACK de démarrer. Le Hardcore sans concession, fait mouche, le public se masse rapidement aux pieds du groupe qui démarre un set rentre dedans. Le groupe se donne à fond, alors qu’il est face au soleil et il déclarera d’ailleurs que c’est la première fois depuis ses débuts du groupe en 1997, qu’il a à jouer dans des conditions aussi difficile. C’est certain, avec un thermomètre qui doit atteindre aujourd’hui les 38°, se bouger en plein soleil, n’est pas chose facile.

Direction la MAINSTAGE 2 pour le concert de MASTODON. On était resté un peu sur notre faim avec le concert du groupe à Paris début juin. Mais là le groupe montre un autre visage. Les membres du groupe semblent être plus à l’aise. Le son est bon et permet vraiment d’apprécier les différentes couches de guitare. Le set évolue un peu, avec moins d’extraits du nouvel album, certainement pour donner un meilleur tour d’horizon de ce que le groupe produit. Mais tout comme à Paris c’est également « Blood & Thunder » qui terminera le show. Le soleil commence enfin à se coucher. Ce qui est vraiment appréciable, au vu la chaleur qui règne depuis des heures.

On prend notre repas au son DROPKICK MURPHY’S. Ces irlandais de Boston, savent faire le show. C’est toujours autant appréciés des festivaliers du HELLFEST et c’est bonne ambiance. Et cette bonne énergie est en ligne avec l’ambiance du festival. Avec le soleil qui devient de plus en plus rasant, le groupe doit aussi l’affronter directement dans les yeux. Mais ça ne semble guère les troubler. Le nombre de fans est impressionnant. Et côté merchandising aussi un groupe qui a son succès. A croire qu’une marrée verte pourrait débarquer sur Clission. Les tee shirts du groupe étant à l’image de l’Irlande dans un vert claquant.

C’est au tour de BARONESS de mettre les pieds sur la VALLEY à 21:50. Avoir affronté le soleil pendant des heures commencent à se faire sentir pour nous. Mais les fans du groupe, ne le ressent pas et célèbrent le concert comme un évènement. Le Sludge progressif du groupe plait au public et semble bien prendre une place importante dans le choeurs des festivaliers.

Mais il faut déjà temps de retourner en WARZONE, pour autre évènement du festival. Le retour du célèbre CRO-MAGS et surtout d’Harley Flanagan, le frontman, qui emmène un nouveau Line up à la reconquête de la scène hardcore qu’il a participé à forger il y a 30 ans. Revoir ce groupe après autant d’années, rappelle forcément des souvenirs pour les plus chanceux, ou les plus anciens dirons nous, et c’est avec surprise que certains, plus jeunes, vont découvrir cette incroyable personnalité du bassiste et chanteur du groupe. Car c’est bien Harley qui fait le show, quitte parfois à ne pas être super précis à la basse. Mais les guitaristes et le batteur derrière font le job et assurent le reste. Le set reprend quelques classiques du groupe, qui font bondir le public et d’autres titres plus récents mais qui restent dans la lignée de ce qu’est CRO-MAGS, un groupe de hardcore brutal, direct et sans artifice.

On reste dans le coin car c’est SUICIDAL TENDENCIES qui aura la tâche de clôturer cette première journée en WARZONE. Et quand on sait comment Mike Muir est capable de mettre de l’ambiance, c’est forcément un moment à ne pas rater. Et bien, une nouvelle fois, c’est ce que le groupe fera. Ce nouveau line up, est en feu. Peu être chauffé à blanc par la chaleur du soleil, le groupe est partout, à droite, à gauche, devant, derrière, personne ne se réserve, tout le monde se dépense. Les vieux titres sont mélangés à des nouveaux, et c’est avec plaisir qu’on entend le public reprendre « I Shot Reagan » ou encore S.T. dans une version Live rallongée. Avant le début de « War Inside My Head », Mike Muir fait monter la WARZONE sur scène et c’est probablement 50 personnes qui se retrouvent au milieu du groupe pour finir le concert. Et c’est à 2:13 que les californiens quitteront la scène.

Cette première journée a été intense comme toujours sur un HELLFEST. On y a retrouvé tous les bons côtés de ce festival incroyable qu’on la chance d’avoir en France. La chaleur tout aussi incroyable qu’on aura eu, nous aura ajouté une fatigue supplémentaire, certains en seront d’ailleurs blessés, le coups de soleil étant nombreux. Et comme pour tous les festivaliers, il nous aura demandé de nous adapter en buvant des litres d’eau pour rester hydraté.

A demain pour une autre journée en enfer !

Photos ci-dessous et photo de l’entête: Frederic BERTRAND – www.fb-photographe.com

Photos dans l’article: TRexsound.com

Plus de photos très prochainement…