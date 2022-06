DRAKWALD dévoile une Vidéo pour « Burning Clouds »

DRAKWALD dévoile une Vidéo pour « Burning Clouds » tiré du nouvel album « Black Moon Falls » prévu pour le 22 novembre prochain.

https://drakwald.fr/produit/drakwald-legion-bundle/

Communiqué: Burning Clouds” est l’alliage de riffs Death Metal puissant et de flûtes irlandaises qui pourra parler aux fans de Folk Metal et bien au-delà.

Sensible aux enjeux climatiques de notre époque, le morceau “Burning Clouds” dépeint un futur dystopique où les être humains seraient condamnés à agoniser dans une atmosphère irrespirable.

Le rythme et la noirceur du morceau, comme on peut le voir sur le clip, permettent de mettre en image une incarnation de la nature et sa froideur vis à vis des êtres vivants, qui supplie la Terre de les laisser vivre.