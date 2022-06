BUKOWSKI revient avec « NCFYC », son nouveau single en vidéo

Communiqué: En Décembre dernier, Bukowski rendait hommage à son bassiste disparu, Julien Dottel, avec un dernier clip en sa compagnie : « Crossroads ». Aujourd’hui, la formation rock revient avec « NCFYC », un second extrait de l’album éponyme Bukowski qui sortira à l’Automne 2022 via At(h)ome / Sony.

« Bukowski a l’honneur de vous présenter NCFYC, clip réalisé par CHS prod. Il met en lumière et en musique l’engrenage cruel et destructeur de l’addiction. Ou quand le symptôme cache la maladie. » (Bukowski)

Bukowski est bien plus qu’un simple groupe de rock. C’est une famille. Un clan emmené par Mathieu Dottel, chanteur-guitariste aussi tenace qu’inspiré, qui a tenu à continuer l’aventure après la disparition de son frère Julien, bassiste présent à ses côtés depuis le début de l’histoire lancée en 2007. Pendant une quinzaine d’années, les musiciens ont écumé les salles, taillé la route, et sorti 5 albums, tous enregistrés avec cette incroyable sensation d’urgence mêlée à un son à la fois dense et puissant, sorte de croisement entre le stoner, le metal et le hard rock. Long Live Bukowski !