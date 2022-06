AS THEY BURN : nouveau single, nouvel EP

Communiqué: Après sept ans d’absence, As They Burn annonçait sa reformation en Mars dernier avec le single « Unable To Connect ». Aujourd’hui, la formation propose un second titre inédit : « Missing Pieces ». Un morceau annonciateur d’un nouvel EP à sortir le 07 Octobre prochain et dont nous vous reparlerons très vite.

Une chose est sûre : As They Burn est définitivement de retour et en profite pour renouer avec ses premiers amours que sont le neo-metal et le metalcore.

Certains n’auront cessé de répéter « pourquoi ? » lorsque fin 2014, alors en pleine promo de son second album Will, Love, Life, As They Burn annonce mettre un terme à sa carrière après ce qui sera sa dernière tournée. Malgré un EP, deux albums, des centaines de concerts à travers la France et l’Europe dont des dates prestigieuses comme le Hellfest, l’aventure touchera bel et bien à sa fin le 15 Mai 2015 à Paris au Divan du Monde pour ce que les membres du groupe décrivent encore aujourd’hui comme « le meilleur concert de leur vie ». Ce jour-là, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui s’entassent dans la Rue des Martyrs pour accéder à cet événement majeur. Près de sept ans après, As They Burn est de retour ! Au programme : des nouveaux titres, un EP à venir et une tournée à l’Automne.